Ecco come sarà il futuro degli aeroplani

I nuovi progetti volanti della Nasa puntano a maggiore velocità e migliori capacità di manovra. Non soltanto per scopi militari quanto per i futuri velivoli commerciali, alcuni dei quali saranno supersonici e altri in grado di operare da piste molto corte

L’Agenzia spaziale statunitense (Nasa) ha svelato alcuni dettagli del suo prossimo velivolo sperimentale denominato X-70 Fractal. Le immagini sono ancora concettuali e parziali, tuttavia anticipano quella che sarà la configurazione del velivolo una volta completato. La Nasa ha rilasciato una breve dichiarazione nella quale annuncia il nuovo progetto descrivendolo come una piattaforma sperimentale altamente manovrabile dotata di una tecnologia di controllo del volo rapidamente riconfigurabile. Significa che questo progetto consente alla Nasa di sostituire componenti, sia esterni che interni, in tempo reale.

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia, questa architettura modulare permetterà di esplorare la manovrabilità dei velivoli in modi mai dimostrati prima nel volo con equipaggio a bordo. Quella della manovrabilità è una sfida parallela a quella della velocità, per la quale l’Agenzia sta sviluppando lo X-59, ovvero il supersonico «silenzioso». Le immagini diffuse, generate con un’applicazione di intelligenza artificiale, mostra una fusoliera corta e due derive verticali e divergenti che si intravvedono da una cortina fumogena. Sebbene dall’immagine sia difficile dedurre l’aspetto definitivo dell’X-70, le derive ricordano quelle del Lockheed Martin F-22 Raptor e dei modelli predecessori, come lo F-18 Hornet, che hanno servito nella Marina Usa.

La presentazione della Nasa

Jared Isaacman, numero uno dell’Agenzia, ha dichiarato: «L’X-70 Fractal offre alla Nasa una piattaforma con equipaggio ad alte prestazioni, ideale per sperimentare in volo tecnologie all’avanguardia legate al controllo del velivolo e alla sua manovrabilità. Lo X-70 volerà entro due anni e per l’aviazione sarà un nuovo inizio. È per questo che le persone vengono a lavorare alla Nasa: per costruire, imparare e, soprattutto, per volare».

Di fatto, lo X-59 e lo X-70 rappresentano oggi i capostipiti delle nuove dinastie di aeromobili e le soluzioni adottate per tali prototipi avranno una ricaduta diretta anche in ambito civile, come avvenne con i velivoli predecessori degli anni Cinquanta e Sessanta.

Se oggi abbiamo comandi computerizzati, aerodinamiche ad alta efficienza e materiali compositi avanzati, molto deriva da quanto fatto proprio dalla Naca prima e dalla Nasa poi tra il 1946 e il 1985. Riguardo le capacità dello X-70 Fractal, esso volerà a una velocità di crociera di Mach 0,75 e a una quota di circa 14 chilometri, quindi paragonabili a quelle di molti aeroplani commerciali, con un’autonomia massima di soli 2.800 chilometri. Questo poiché l’intento è costruire un mezzo che dimostri le sue doti di manovrabilità e non qualcosa di competitivo in termini di prestazioni comuni.

Infatti, il carico utile sarà di soli 900 chilogrammi compreso il pilota e il peso massimo al decollo 4.600 chilogrammi (equivalenti al limite delle 10.000 libre), un valore analogo a quello del velivolo sperimentale Model 437 Vanguard, sviluppato da Scaled Composites e Northrop Grumman, nato per scopi simili.

Le caratteristiche degli aerei del futuro

Ma se è con lo X-70 che gli usa cercano maggiore manovrabilità, è invece con lo X-59 che l’agenzia sta volando da oltre un anno. Questo è caratterizzato da una particolare geometria con muso molto lungo e abitacolo privo di parabrezza anteriore, con il pilota opera avvalendosi di uno schermo sul quale viene rappresentata la realtà aumentata che integra le immagini provenienti da vari sensori e da una telecamera rivolta in avanti. Qualcosa di molto simile a quanto abbiamo visto negli ultimi decenni descritto dalla fantascienza, ma al tempo stesso una soluzione tale da aumentare la robustezza e quindi la sicurezza contro l’impatto con uccelli o detriti.

Lo scopo dello X-59 durante il volo supersonico è superare la barriera del suono (Mach 1) senza produrre i fragorosi boati sonici che solitamente accompagnano il volo a velocità supersoniche. E così riaprire la strada alla costruzione e all’impiego di aeroplani supersonici civili dopo il ritiro del Concorde.

Al contrario, la manovrabilità a bassa velocità, se sul piano militare consente di vincere confronti aerei e ritornare sull’obiettivo in tempi brevi, in campo civile significa costruire aeroplani anche di grandi dimensioni che possono operare da piste più corte e quindi da un numero maggiore di aeroporti.