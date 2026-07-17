Gli aerei ecosostenibili del futuro: più silenziosi e meno inquinanti

Lufthansa e Rolls-Royce insieme a Boeing per i programmi ecoDemonstrator e Cleen del colosso aerospaziale statunitense: in gioco vi sono gli aerei del futuro

Boeing, Lufthansa e Rolls-Royce condurranno insieme e a breve una serie di prove in volo per sperimentare innovazioni tecniche progettate per migliorare l’efficienza dei motori, l’economia del carburante e la riduzione del rumore. Il sistema Next Generation Inlet (letteralmente le prese d’aria di nuova generazione), è un dimostratore di dimensioni ridotte che consente l’integrazione di motori più efficienti dal punto di vista dei consumi sui futuri aeromobili, riducendo peso e resistenza aerodinamica e mantenendo al contempo elevate prestazioni acustiche.

Durante il programma di voli sperimentali saranno validate anche procedure di decollo e atterraggio ottimizzate, incluse le traiettorie di volo dette «Intelligent Operations», progettate per ridurre il rumore percepito dalle comunità nei pressi degli aeroporti. Queste rotte vengono generate mediante algoritmi che utilizzano molteplici fonti di dati, per individuare opportunità di miglioramento dell’efficienza nei consumi e della riduzione del rumore.

I dettagli del progetto sugli aerei del futuro

I test inizieranno entro la fine del mese, e dureranno fino alla metà di agosto presso il sito Boeing di Glasgow, nel Montana (Usa). Saranno effettuati su un esemplare di B787 Dreamliner definito ecoDemonstrator Explorer 2026; si tratta di un B787-9 equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent 1000, destinato a essere consegnato, successivamente, a Lufthansa.

Lane Ballard, Chief Technology Officer di Boeing, ha dichiarato: «Lavoriamo instancabilmente per offrire le innovazioni aerospaziali di oggi e di domani; la presa d’aria più efficiente e le traiettorie di volo Intelligent Operations sono solo alcune delle novità promettenti sulle quali stiamo lavorando. Queste renderanno i nostri aeromobili ancora più efficienti per i nostri clienti, inclusi clienti come Lufthansa e fornitori come Rolls-Royce».

Grazia Vittadini, Chief Technology Officer di Lufthansa Group, ha dichiarato: «Condividiamo con Boeing una partnership di lunga data nel settore dell’aviazione. Siamo lieti di sostenere il programma ecoDemonstrator Explorer di quest’anno insieme a Rolls-Royce e insieme vogliamo contribuire alla trasformazione del settore aeronautico, validando tecnologie che hanno il potenziale di migliorare l’efficienza nei consumi, ridurre il rumore e dimostrare il loro valore nelle operazioni reali».

La collaborazione fra colossi del settore

Alan Newby, direttore dell’innovazione di Rolls-Royce, che ha fornito supporto ingegneristico e supervisione per il funzionamento del motore con la presa d’aria Next Generation Inlet, spiega: «Questo programma rappresenta il punto culminante di un decennio di collaborazione con Boeing, basata su un’ambizione condivisa: ridurre il rumore, migliorare l’efficienza e rendere il volo più sostenibile. Insieme con Boeing e Lufthansa, stiamo valorizzando anni di ricerca per provare queste tecnologie in condizioni operative reali e verificarne le prestazioni in servizio. Non vediamo l’ora di condividere i risultati, e dimostrare come una collaborazione d’eccellenza e l’innovazione possano generare benefici concreti per i nostri clienti e per l’intero settore».

Le innovazioni principali degli aerei del futuro

Le innovazioni oggetto del programma di collaudo fanno parte della terza fase del progetto Cleen (Continuous Lower Energy, Emissions and Noise) dell’autorità aeronautica statunitense (Federal Aviation Administration), per ottenere tecnologie che consentiranno ai costruttori di realizzare aeromobili e motori caratterizzati da una maggiore efficienza nei consumi e da una riduzione del rumore. Dal 2012, il programma Boeing ecoDemonstrator accelera l’innovazione, trasferendo nuove tecnologie dai laboratori all’ambiente operativo, per contribuire a risolvere le sfide concrete affrontate da compagnie aeree e passeggeri. Finora, il programma ha validato oltre 260 progetti finalizzati a migliorare la sicurezza, ridurre il consumo di carburante, le emissioni e il rumore, nonché aumentare l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri.

Allison Melia, vicepresidente per la Sostenibilità di Boeing, ha dichiarato: «Il programma ecoDemonstrator ci consente di continuare a offrire prodotti sempre migliori che rispondano alle esigenze dei nostri clienti, inclusi una maggiore efficienza nei consumi e minori emissioni acustiche. Portare queste tecnologie a maturazione è fondamentale per sostenere le strategie di rinnovamento delle flotte e gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti, favorendo al contempo una crescita resiliente del settore aeronautico».