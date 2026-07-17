Estate all’aperto: come prendersi cura degli occhi tra spiaggia, trekking e sport

Con l’arrivo dell’estate, ZEISS Vision Care richiama l’attenzione sull’importanza di proteggere il benessere visivo durante le attività all’aria aperta. Tra giornate al mare, passeggiate in montagna e sport sotto il sole, infatti, spesso si è attenti a proteggere la pelle dai raggi UV, ma ci si dimentica che anche gli occhi possono subire danni dovuti all’esposizione solare. Bruciore, arrossamento, lacrimazione e una fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi sono sintomi che molte persone sperimentano dopo una giornata trascorsa sotto il sole e che potrebbero indicare una vera e propria scottatura oculare.

“Gli occhi, proprio come la pelle, possono essere danneggiati da un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti”, spiega il Dott. Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica ASST della Franciacorta “Per questo motivo è importante adottare semplici accorgimenti preventivi e scegliere una protezione adeguata, soprattutto durante le attività all’aperto e negli ambienti caratterizzati da forte riverbero, come spiagge, superfici d’acqua e alta montagna”.

Come riconoscere la scottatura agli occhi e come comportarsi ai primi sintomi

“L’ustione agli occhi causata dal sole”, continua il Dott. Spedale “nota come cheratite solare o cheratite fotoelettrica, è un’infiammazione acuta della cornea provocata da un’eccessiva esposizione ai raggi UV. Un rischio spesso sottovalutato perché i sintomi non compaiono immediatamente, ma possono manifestarsi da alcune ore fino a mezza giornata dopo l’esposizione. In queste situazioni è importante recarsi subito in farmacia, dove il farmacista può consigliare un lubrificante oculare a base di acido ialuronico, utile per dare sollievo e favorire il benessere della superficie oculare. Se il fastidio persiste, peggiora o compaiono sintomi più intensi, è fondamentale contattare tempestivamente un oculista, così da ricevere una valutazione specialistica adeguata.”

Tra i segnali più comuni:

Bruciore oculare, arrossamento e lacrimazione

Sensibilità accentuata alla luce (fotofobia)

Visione offuscata

Prurito o sensazione di corpo estraneo (come sabbia negli occhi)

Dolore durante ogni battito di ciglia

Nei casi più severi possono comparire gonfiore delle palpebre e disturbi visivi che richiedono una valutazione specialistica.

“In presenza di una sospetta scottatura oculare è consigliabile interrompere l’esposizione alla luce intensa, riposare gli occhi in un ambiente poco illuminato e utilizzare lacrime artificiali per alleviare il fastidio. È inoltre importante evitare di strofinare gli occhi e sospendere temporaneamente l’uso delle lenti a contatto.” conclude il Dott Spedale.

La protezione parte dalle lenti giuste

Handsome man carring his smiling girlfriend on back

Per trascorrere il tempo all’aria aperta in sicurezza, è fondamentale scegliere occhiali da sole di buona qualità dotati di protezione UV completa fino a 400 nm. Oltre a schermare i raggi ultravioletti, le lenti possono contribuire a ridurre l’abbagliamento e migliorare il comfort visivo nelle situazioni di elevata luminosità.

Particolarmente efficaci in contesti come spiaggia, mare, sport acquatici e attività outdoor sono le lenti polarizzate, progettate per filtrare il riverbero generato dalla luce riflessa dalle superfici orizzontali. Questa tecnologia aiuta a ridurre l’abbagliamento, migliorare il contrasto e rendere la visione più nitida e rilassata.

Per chi trascorre molto tempo all’aperto, ZEISS propone l’esclusiva combinazione delle colorazioni Skylet con il filtro polarizzante, garantendo una visione nitida e ricca di contrasti anche nelle condizioni di luminosità più intense.