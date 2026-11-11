Il record mondiale per un volo commerciale: più di 24 ore senza scalo

Uno Airbus 350-1000ULR di Qantas ha stabilito il primato di distanza per una rotta commerciale: da Melbourne a Tolosa passando per tre continenti, due oceani e da Londra, osservando due tramonti e due albe. È lo stato dell’arte dei collegamenti lunghissimo raggio, niente scali e più ginnastica a bordo

Oltre un giorno interno trascorso in volo per uno Airbus A350-1000ULR in consegna alla compagnia australiana Qantas che ha così stabilito il record mondiale di distanza per una rotta commerciale. Il velivolo è della variante Ultra-Long Range (a lunghissimo raggio) e i dati raccolti durante questo volo sono stati convalidati dalla Federazione Aeronautica Internazionale e dai siti di tracciamento online, enti che per oltre tre mesi hanno verificato ogni aspetto dell’impresa.

Con il codice identificativo AIB-35LR, l’aeroplano era decollato da Melbourne lunedì 27 luglio alle 17:27 ora locale per atterrare a Tolosa, in Francia, martedì 28 luglio alle 9:51, coprendo la distanza di 23.155 chilometri in 24 ore e 24 minuti. La missione è stata condotta nell’ambito della campagna di collaudo dell’A350-1000ULR, sviluppato per Qantas Airways nel quadro del cosiddetto «Progetto Sunrise» che prevede, tra i requisiti, l’effettuazione di una tratta con una durata complessiva di almeno 23 ore (dal distacco dal gate dell’aeroporto all’arrivo al punto di sosta), al fine di simulare le tratte commerciali più lunghe che saranno rese possibili da questo aeromobile.

Dopo il decollo da Melbourne, l’Airbus ha sorvolato Sydney per poi dirigersi verso l’Oceano Pacifico, seguendo una rotta verso nordest in direzione di Los Angeles e attraversando la linea del cambio di data. Successivamente, ha sorvolato il continente nordamericano e l’Oceano Atlantico, per poi puntare verso sud in direzione del Regno Unito, sorvolando Londra prima di giungere a Tolosa.

L’equipaggio dell’aereo di Airbus

Nel corso del tragitto, che ha quindi toccato tre continenti e due oceani, l’equipaggio ha potuto osservare due tramonti e due albe. A bordo si trovavano complessivamente 13 persone, un equipaggio composto dai piloti collaudatori Xavier Pepin, Vincent Sibelle e Josef Bayoud; i piloti di Qantas Andrew Coull e David Summergreene; gli ingegneri di volo Laurent Rossignol e Nicolas Granier; gli ingegneri addetti ai test di volo Tuan Do, Alexia Plumet e Jaime Angoloti e i progettisti di Airbus Stefan Gumm e Carsten Obermann.

La Federazione Aeronautica Internazionale era rappresentata da Gilles Darriau. Lars Wagner, Chief Executive Officer Commercial Aircraft di Airbus, ha dichiarato: «Questo traguardo riflette lo spirito pionieristico e innovativo che fa parte del Dna dell’azienda. Accogliendo la sfida lanciata da Qantas, i nostri tecnici hanno unito le forze per estendere l’autonomia dell’A350-1000 in modo efficiente ed economicamente sostenibile, consentendo di effettuare i voli commerciali più lunghi della storia. Con un volo senza scalo di oltre 12.503 miglia nautiche, abbiamo dimostrato pienamente la capacità del velivolo di assolvere alla sua missione. Le mie più vive congratulazioni a tutti i team di Airbus che hanno reso possibile questo progetto. Un ringraziamento va a Qantas per una partnership straordinaria che ci ha permesso di superare insieme ogni limite, a Rolls-Royce per il pieno sostegno e a tutti i nostri partner che hanno contribuito a questo momento entusiasmante nella storia dell’aviazione. Oggi possiamo affermare che l’A350 è, a tutti gli effetti, l’indiscusso leader nel lungo raggio».

Come affrontare questo viaggio da record

Il velivolo consentirà presto a Qantas Airways di operare, per la prima volta nella storia, i voli senza scalo tra Sydney e Londra e tra Sydney e New York, una distanza di oltre 18.000 km miglia con una durata che può arrivare fino a 22 ore. Ciò è reso possibile, principalmente, dall’integrazione nella struttura del velivolo di un serbatoio centrale-posteriore aggiuntivo che potenzia ulteriormente le prestazioni dell’aereo e ne incrementa l’autonomia di quasi duemila chilometri.

La variante «1000ULR» è la quarta tra quelle passeggeri della famiglia A350 e si affianca ai modelli -900, -900ULR e -1000 che, nel loro insieme, hanno stabilito nuovi standard nel trasporto aereo a lungo raggio, offrendo una riduzione significativa del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio, oltre a livelli di comfort aumentati. Alla fine di ottobre 2026, la famiglia A350 contava 1.628 ordini (12 di Qantas) da parte di 70 clienti, con oltre 740 aeromobili già in servizio presso 42 operatori.

Tra le precauzioni destinate ai passeggeri, sui voli di lunghissimo raggio saranno raccomandati momenti dedicati a esercizi fisici per prevenire i rischi per la salute associati alla persistente seduta, come la trombosi venosa profonda, l’affaticamento muscolare, la disidratazione, la stanchezza e ovviamente crescenti le necessità fisiologiche.