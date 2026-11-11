Usa, i democratici hanno già iniziato a litigare (nonostante la vittoria)

Hanno appena stravinto alle Midterm. E già cominciano a litigare. Che il Partito democratico statunitense sia da anni spaccato al suo interno, non è un mistero. Ci si sarebbe tuttavia attesi che, dopo il trionfo elettorale della scorsa settimana, l’Asinello avrebbe almeno aspettato l’insediamento del nuovo Congresso per riprendere le sue faide intestine. E invece già ci risiamo.

Ieri, il senatore del Vermont, Bernie Sanders, ha annunciato che non sosterrà la candidatura del collega Chuck Schumer a leader della maggioranza al Senato. «È giunto il momento del cambiamento. E non sosterrò la rielezione di Chuck a leader del Partito democratico», ha dichiarato. Nella stessa occasione, anche la senatrice dem del Michigan, Elissa Slotkin, ha reso noto di non voler appoggiare la rielezione di Schumer. Non solo. Alcuni giorni fa, il senatore eletto del Michigan, Abdul El-Sayed, aveva affermato che avrebbe sostenuto Chris Van Hollen come prossimo leader della maggioranza alla camera alta.

Sempre alcuni giorni fa, Fox News aveva rivelato come vari esponenti dem eletti al Senato alle ultime Midterm fossero contrari ad appoggiare Schumer: in particolare, la testata si riferiva a Troy Jackson, Julianna Stratton e Peggy Flanagan. Profondo scetticismo verso il senatore di New York è stato espresso anche da Adam Hamilton, che è stato appena eletto per rappresentare il seggio senatoriale del Kansas. «Non intendo mancare di rispetto a Chuck Schumer. E gliel’ho anche detto. Ma credo che, almeno qui in Kansas, dove vivo io, sia una figura piuttosto controversa», ha dichiarato.

Le divisioni interne dei democratici negli Usa

Una stoccata de facto a Schumer è altresì arrivata da Alexandria Ocasio-Cortez che, tra due anni, potrebbe contendere il seggio senatoriale di New York al diretto interessato. Quando lunedì le è stato chiesto se lo appoggerebbe come prossimo leader della maggioranza al Senato, la deputata dem ha evitato di pronunciarsi. «Spetta al Senato decidere come gestire la situazione», ha detto, sottolineando tuttavia che molti, nel Partito democratico, auspicherebbero un cambio di leadership. Dal canto suo, Schumer ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro. «Il problema non sono io. Sarò rieletto leader della maggioranza. Il punto è concentrarsi sul popolo americano e su ciò che vuole», ha affermato la settimana scorsa.

Schumer è finito politicamente nel mirino soprattutto dell’ala sinistra dell’Asinello. In particolare, a essere criticate sono state le sue posizioni storicamente a favore di Israele. L’estrema sinistra dem è del resto, come noto, su una linea visceralmente critica nei confronti dello Stato ebraico. Fu anche per questo che, in occasione delle elezioni municipali della Grande Mela nel 2025, il senatore di New York, che è ebreo, evitò di dare il proprio endorsement a Zohran Mamdani. Inoltre, alle primarie parlamentari dem di quest’anno, Schumer, in Michigan, aveva sostenuto la deputata dem centrista, Haley Stevens che ad agosto, per quanto d’un soffio, era stata alla fine battuta proprio da El-Sayed.

Le possibili ripercussioni politiche

Adesso, le dichiarazioni di Sanders evidenziano con chiarezza il riemergere delle vecchie spaccature nel Partito democratico. Alla fine, Schumer avrà probabilmente i voti per essere eletto a leader della maggioranza. Ciononostante, i suoi oppositori interni hanno tutta l’intenzione di contarsi, dare battaglia e organizzarsi per avere il peso maggiore possibile in seno al gruppo parlamentare dem al Senato.

E attenzione: la sinistra sta già scalpitando anche alla Camera, dove l’attuale leader della minoranza, Hakeem Jeffries, punta a diventare Speaker a gennaio. Un Jeffries che, ricordiamolo, ha avuto delle significative tensioni con i socialisti negli ultimi mesi. E infatti la neodeputata democratica vicina a Mamdani, Claire Valdez, si è rifiutata di impegnarsi a sostenerlo nella sua corsa verso la presidenza della Camera.

Il quadro, per l’Asinello, è tutt’altro che roseo. Le sue spaccature interne potrebbero infatti pregiudicarne la capacità di portare avanti un’agenda parlamentare coerente nei prossimi due anni. Si tratta di una situazione di cui la Casa Bianca, che è uscita non poco indebolita dalle ultime Midterm, potrebbe politicamente approfittare.