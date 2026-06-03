In volo per 22 ore senza stop, la nuova scommessa di Airbus e Qantas

Oltre 18.500 km e fino a 22 ore senza rifornimenti con 238 passeggeri seduti in quattro classi. La prima consegna per Qantas è prevista nell’aprile 2027.



Ha volato per la prima volta ieri dall’aeroporto di Tolosa, due giugno, l’Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), attualmente l’aeroplano commerciale con la maggiore autonomia oggi al mondo. Equipaggiato con la strumentazione specifica per completare il programma di certificazione approvato dalle autorità aeronautiche europea (EASA) e statunitense (FAA), è il primo dei dodici velivoli specificatamente sviluppati e quindi ordinati dalla compagnia australiana Qantas per il suo progetto “Sunrise”.

Il grande bireattore ha dunque volato per tre ore e 43 minuti raggiungendo un’altitudine di poco superiore ai 41.000 piedi (quasi 12,5 km) con gli esiti previsti, ovvero di rivelarsi pienamente rispondente a quanto previsto in termini di prestazioni e qualità di volo. Lo hanno confermato con soddisfazione i piloti collaudatori sperimentali Thomas Wilhelm e Anthony Flynn insieme all’ingegnere di volo collaudatore Laurent Rossignol. A bordo erano presenti anche gli ingegneri capo collaudatori Tuan Do, Alexia Plumet e Vincent Frayssinet.

La richiesta di Qantas Airways era quella di un velivolo che consentisse per la prima volta in assoluto voli non-stop tra Sydney e Londra, una distanza di quasi 10.000 miglia nautiche (oltre 18.500 km), con tempi di volo fino a 22 ore. Ciò è stato reso possibile principalmente dall’integrazione nella struttura dell’aeromobile di un serbatoio aggiuntivo in posizione centrale posteriore (detto Rct), che migliora ulteriormente l’autonomia del velivolo estendendola di circa duemila chilometri rispetto a quella precedente.

Durante il primo volo, l’equipaggio ha effettuato controlli generali sulle prestazioni dell’aeromobile e ha valutato la nuova architettura del sistema di alimentazione dei motori. Questo segna l’inizio di una campagna di prove di volo che dovrebbe durare almeno due mesi per la certificazione delle modifiche.

Inoltre, a bordo sarà certificato anche un nuovo sistema di raffreddamento dell’aria della cambusa che prevede unità di refrigerazione più leggere ed efficienti per i voli a lunghissimo raggio. Un altro impianto da provare a fondo è quello della ventilazione e del controllo della temperatura della cabina. Una volta che tutto sarà stato validato, l’esemplare definito “Msn 707” sarà riadattato alle specifiche commerciali di Qantas, arredato come previsto con la configurazione in quattro classi di sedili e consegnato entro aprile 2027.

Intanto è in assemblaggio il secondo esemplare che sarà portato al reparto verniciatura nei prossimi giorni. La variante “-1000ULR” è la quarta tra quelle passeggeri della famiglia A350 e la più venduta. Essa si unisce all’A350-900, all’A350-900ULR e all’A350-1000.

Insieme, questi aeromobili hanno stabilito nuovi standard nel trasporto aereo a lungo raggio, con una drastica riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio, nonché nuovi livelli di comfort per i passeggeri. A queste serie si aggiungeranno presto i nuovi esemplari cargo A350F, anch’essi attualmente in fase di sviluppo presso Airbus, con il primo volo previsto entro la fine di quest’anno.

Il programma A350 si rivela di grande successo: alla fine di aprile 2026 erano stati ricevuti 1.579 ordini da 68 clienti, con oltre 700 aeromobili in servizio presso 41 operatori, principalmente su rotte a lungo raggio in tutto il mondo. Qantas ha ordinato dodici A350-1000ULR nell’ambito del progetto Sunrise pensato proprio per superare uno degli ultimi limiti dei voli diretti dall’Australia.

Il vettore australiano ha anche ordinato una dozzina di velivoli A350-1000 standard per le future operazioni sulla sua rete a lungo raggio. Il nuovo aeroplano -1000ULR è lungo 73,79 metri, ha un’apertura alare di 64,75 ed è alto 17,08 metri. Le dimensioni della parte abitabile della cabina sono di 58,03 per 5,61 metri, con altezza massima di 190 centimetri. L’interno dell’aereo prevede sei “First suites”; 52 Business suites; 40 sedili Premium-economy e 140 sedute economy.