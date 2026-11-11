Rabbia al volante: in Italia c’è un’aggressione ogni 38 ore. Tutta colpa «dell’effetto abitacolo»

Parla la cronaca: nel 2025 nove persone sono morte e 274 sono state ferite in una lite stradale con coltelli, mazze e pure pistole. L’“effetto abitacolo” amplifica lo stress.

Una donna ferma l’auto in mezzo alla strada per consegnare un fazzoletto ai figli. Nella vettura alle sue spalle un sessantenne prende a suonare subito il clacson. Vuole che la signora si rimetta in marcia. Immediatamente. I toni diventano presto concitati. Tanto che dalle parole si passa alle mani. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sarebbe scoppiata una colluttazione tra l’uomo e i due ragazzi (uno di 17 e uno di 19 anni). La mamma si sarebbe messa in mezzo e sarebbe rimasta ferita. L’intervento della Polizia locale avrebbe ripristinato l’ordine, ma solo per qualche minuto. Poco dopo sarebbe infatti arrivato il marito della donna, un uomo di 46 anni, che avrebbe prima speronato la macchina del “rivale” con il suo suv e poi lo avrebbe colpito con una mazza da baseball. È una scena accaduta solo poche settimane fa in provincia di Catania, ma che avrebbe potuto svolgersi in qualsiasi città italiana.

Sì, perché negli ultimi anni le risse tra automobilisti sono cresciute in maniera preoccupante. Secondo l’Osservatorio Asaps-Sapidata, infatti, solo nel 2025 le aggressioni gravi legate alla viabilità sono state 227 (in pratica una ogni 38 ore). Nel 2024 erano state 183, ossia 44 in meno (con un aumento annuo del 24%).

Un’aggressione ogni 38 ore: i numeri della road rage in Italia

Il quadro, però, ha tinte ancora più fosche. Nove persone sono morte e altre 274 sono rimaste ferite, 102 delle quali in maniera molto grave. In 48 episodi sono state utilizzate pistole, coltelli o altre armi, in altri 45 sono comparsi mazze, cacciaviti, ombrelli o persino la stessa automobile. Significa che nel 41% degli eventi qualcuno ha utilizzato un’arma o ha trasformato in arma ciò che aveva a disposizione. È l’elevamento a sistema del concetto di road rage, rabbia stradale, un termine che – dal 1988 – indica un fenomeno che ha iniziato riempire con sempre maggiore frequenza le cronache degli Stati Uniti, per poi attecchire più o meno ovunque come un’erba infestante. Non c’è zona che ne sia immune.

Nel 2025 si sono registrate 39 aggressioni legate al traffico in Campania, 38 in Lombardia e 25 in Sicilia. Seguono Lazio (23), Emilia-Romagna e Puglia (17). Dati che non rappresentano poi una grande sorpresa. Secondo un sondaggio internazionale condotto a maggio da DiscoverCars, infatti, l’Italia è la nazione dove la guida viene percepita come più aggressiva (con un 3,5 punti finali su 5). Un primato non commendevole, quello tricolore, confermato anche dal campione globale, con il 23% di turisti che dice di aver sperimentato comportamenti violenti alla guida.

Dalle ore bruciate in coda alle piccole intolleranze quotidiane

Negli ultimi anni, i guidatori si sono scoperti sempre meno tolleranti. Il 56% degli intervistati trova particolarmente irritante il mancato uso degli indicatori di direzione. Il 46%, invece, non sopporta l’auto che si incollano al paraurti della vettura che la precede. Il 43% fatica a tollerare chi procede troppo lentamente nella corsia di sorpasso, mentre il 39% perde le staffe di fronte alla distrazione degli altri guidatori. Un elenco variegato che fa tornare in mente la frase pronunciata dal comico statunitense George Carlin durante uno speciale Hbo del 1984: «Hai mai notato che chiunque guidi più lentamente di te è un idiota, e chiunque vada più veloce è un pazzo maniaco?».

Secondo un rilevamento di Autotrader, nel 2025, i pendolari italiani che hanno usato l’automobile per tragitti casa-lavoro hanno passato nel traffico circa 208 ore e 48 minuti, ossia quasi 8 giorni e 17 ore. Solo in Paesi come India, Sudafrica e Irlanda si passa più tempo nell’abitacolo. Ma c’è anche un altro dato da tenere in considerazione. Secondo il TomTom Traffic Index, per percorrere due volte al giorno, nelle ore di punta, il percorso da casa all’ufficio vengono bruciate annualmente 136 ore a Milano, 115 a Roma e 113 a Firenze. Ma non basta il semplice traffico a spiegare sul serio il divampare della road rage. Perché questa particolare forma di violenza si ciba di cause nuove e vecchie insieme.

La bolla protettiva dell’abitacolo e l’istinto territoriale

Il punto di partenza è l’incontro tra un ambiente sempre più complesso e le persone sempre più stressate che vi si muovono tutti i giorni. «Sono aumentati il numero e la tipologia degli utenti che si trovano a condividere le corsie», spiega Federica Biassoni, ricercatrice presso la facoltà di psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile dell’Unità di ricerca in psicologia del traffico, «con il proliferare di monopattini elettrici e delle biciclette e dei veicoli delle consegne a domicilio, la strada è semplicemente diventata più complessa».

Nel frattempo, è diventata più complessa anche la vita fuori dall’abitacolo. «I livelli di stress sono più alti e forse sta cambiando la capacità di regolare le emozioni», continua Biassoni. Non saliamo in macchina lasciando a casa le tensioni accumulate sul lavoro o a casa. Ce le portiamo dietro. Il traffico non crea necessariamente la rabbia. Più spesso le offre uno sfogo e un bersaglio. Il primo ingrediente è la frustrazione. Guidare significa avere un obiettivo: arrivare al lavoro, tornare a casa, trovare un parcheggio.

Chi ci rallenta si trasforma in avversario, non più una persona che può essersi distratta, ma un ostacolo che ci fa perdere tempo. Ed è qui che inizia il cortocircuito. Ogni errore viene interpretato come un affronto. Chi taglia la marcia non si è sbagliato: voleva superarci. Chi tarda a partire al verde lo fa per menefreghismo. Chi conquista un parcheggio vuole fregarci. Una revisione scientifica pubblicata nel 2025, costruita su 148 studi, ha trovato un legame tra guida aggressiva e tendenza ad attribuire agli altri intenzioni negative. Il ritardo diventa un torto. Il torto diventa un’offesa.

E, di conseguenza, l’offesa qualcosa da punire. L’automobilista aggressivo può sentirsi dalla parte della ragione: insegue l’altro perché vuole «dargli una lezione». A innescare questo stato di rabbia permanente è proprio l’automobile. «L’abitacolo viene percepito come una bolla protettiva», osserva la dottoressa Biassoni. È come se la lamiera della carrozzeria nascondesse l’individuo, trasformando le persone in veicoli senza volto. Nel 1995, alcuni ricercatori bloccarono 60 automobilisti dietro una vettura ferma al verde. Chi viaggiava con il tettuccio chiuso cominciava a suonare prima e più a lungo rispetto a chi guidava a cielo aperto. Protetti da una portiera, ci si permette ciò che difficilmente si farebbe guardando uno sconosciuto negli occhi.

È un insieme di istinti arcaici su cui si innesta anche una questione territoriale. La strada è uno spazio pubblico, ma il conducente finisce per considerare di sua proprietà la corsia, la precedenza e il diritto di procedere alla velocità desiderata. Siamo portati a leggere l’asfalto come un territorio personale e non comune. Anche questo è un segno dell’epoca in cui stiamo vivendo. Un’epoca dove le nostre vite non sono facili e spesso neanche felici», dice Biassoni.

Narcisismo, smartphone e l’assenza di empatia verso l’altro

Anche per questo la rabbia stradale è un fenomeno complesso. Perché affonda nell’intimo delle persone. Non tutti quelli che subiscono una scortesia al volante scendono e diventano pericolosi. Senza fare alcuna diagnosi, rabbia abituale, impulsività, narcisismo, scarsa empatia e difficoltà nella regolazione emotiva sono caratteristiche che possono essere associate alla guida aggressiva, abbassando la soglia oltre la quale una provocazione subita rischia di generare una reazione. Anche il telefono può contribuire. Non soltanto perché distrae. Secondo Biassoni, il cellulare ci mantiene immersi nei rapporti e nelle emozioni della nostra vita quotidiana. Si entra nell’abitacolo, ma non si esce davvero dalla tensione accumulata fuori.

In alcuni Paesi sono nati corsi dedicati alla gestione della rabbia al volante. Qualche esperienza è comparsa anche in Italia, ma i programmi sono recenti e non esistono dati sufficienti per misurarne l’efficacia. L’obiettivo è interrompere la catena: accettare che un errore possa essere soltanto un errore e non rispondere alla provocazione.

Perché la road rage comincia quando smettiamo di vedere una persona nell’altra automobile e riconosciamo soltanto qualcuno che sta andando troppo piano o troppo veloce rispetto a come vorremmo noi.