Moda uomo 2027: a Firenze la sartoria incontra la ribellione

Pitti Uomo svela le novità dell’edizione 111. In calendario dal 12 al 15 gennaio 2027, la manifestazione leader del -menswear riunirà oltre 700 marchi nel perimetro della Fortezza da Basso di Firenze. Con un incremento del 28% di richieste di partecipazione e un +0,9% di export tra gennaio e luglio secondo i dati Istat, la manifestazione si prepara alle nuove sfide dei mercati con determinazione e un moderato ottimismo come ha spiegato in conferenza stampa il suo amministratore delegato, Ivano Cauli, «Pitti Uomo è il luogo in cui, oltre a trovare nuove occasioni di business, è ancora possibile fare una riflessione sullo stato della moda maschile e delle sue relazioni con la realtà sociale ed economica in cui viviamo, stimolare il confronto. Pitti Uomo è un punto d’incontro e di networking tra imprenditori e mercato con l’obiettivo di decodificare le nuove strategie e di cogliere dove si trova oggi il nuovo valore. L’aumento delle richieste di partecipazione alla manifestazione e i primi segnali di ripresa del comparto ci danno una prospettiva positiva e il dinamismo dei nostri espositori nel fronteggiare le diverse situazioni, ci conferma la progettualità di un settore che non ha intenzione di lasciarsi fermare dalle difficoltà».

Le novità

Il tema dell’inverno 2027 è PITTI GOES WILD! Con la campagna firmata da Chris Vidal Tenomaa e Tuomas Laitinen, l’obiettivo è chiaro, ribellione e sartorialità convivono. E la scelta dei guest designer va in questa direzione: da un lato, l’eleganza british di Dunhill con la guida creativa di Simon Holloway, che presenterà a Palazzo Corsini il 14 gennaio; dall’altro, l’avanguardia indiana di Kartik Research. Il designer, semifinalista 2026 del LVMH Prize e FTA 2025 Guest Country Award – India, nel 2025 è stato inserito nella BoF 500 e anche nella lista dei 100 personaggi più influenti di Time, presenterà la sua visione il 13 gennaio con progetto-evento al Museo Marino Marini. Special guest dell’edizione 111 è poi il brand di outwear cinese RAXXY con l’installazione Geometric Sculptures alla Sala della Scherma, mentre il retailer giapponese Beams presenta la mostra ispirata a OUTDOOR EXPEDITION BOOK 99 di Shigeru Kaneko, Chief Buyer di BEAMS PLUS. Tra gli appuntamenti da non perdere anche il progetto dell’artista americano Patrick Carroll per Consinee Group con la curatela di Gianluca Cantaro. Nel perimetro della manifestazione, va, infine segnalato il nuovo layout del piano attico, dove, nell’ambito della sezione Futuro Maschile, debuttano il format A New Wardrobe con una selezione di realtà indipendenti e dove esordisce il designer francese di calzature, Martin Sallières.

Le sezioni

Sono sei i contenitori che definiscono il percorso di Pitti Uomo 111: Fantastica Classic, con le aziende più rappresentative dell’abbigliamento maschile formale; Futuro Maschile per il menswear contemporaneo; Dynamic Attitude che mette in luce le collezioni sportswear e streetwear; Superstyling che guarda all’avanguardia meno convenzionale; I go out, in tandem con Vanish Magazine, che esplora l’outdoor più evoluto e Hi Beauty con le chicche di cosmetica e fragranze. In questo contesto, non mancano le collaborazioni internazionali. Pitti Uomo, infatti, rinnova la collaborazione con le principali realtà dell’industria asiatica: Korea Creative Content Agency per la quarta edizione di CODE Korea negli spazi della Polveriera della Fortezza da Basso; China National Garment Association per CHINA WAVE, con la Japan Apparel and Fashion Industry Association (JAFIC) per la nona edizione di J∞QUALITY FACTORY BRANDS PROJECT e con il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone per J-LEATHER. Non da meno, la partecipazione del vecchio continente con la presenza di Promas French Menswear Fédération e DEFI e di ICEX, l’agenzia pubblica spagnola per il commercio internazionale e gli investimenti.