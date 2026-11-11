Bonus mamme lavoratrici 2027 da 100 euro al mese: cosa cambia e per chi

Nel 2027 arrivano più soldi per le mamme che lavorano. La Manovra, all’esame del Parlamento, alza da 60 a 100 euro al mese il bonus mamme lavoratrici: in un anno fanno 1.200 euro, 480 in più rispetto al 2026. La misura diventa inoltre strutturale, cioè non sarà più rinnovata di anno in anno.

Bonus mamme lavoratrici 2027: a chi spetta e quanti figli servono

Il bonus mamme lavoratrici è un contributo pensato per le dipendenti, pubbliche o private, e per le autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria: collaboratrici e professioniste senza cassa propria (Gestione separata Inps) oppure iscritte a una cassa professionale. Non fa differenza il tipo di contratto, purché ci sia un’attività lavorativa in corso. Sono escluse colf e badanti. Servono almeno due figli, anche adottati o in affido preadottivo. Se i figli sono due, il bonus dura finché il secondo non compie 10 anni. Con tre o più si arriva ai 18 anni del più piccolo. Con un figlio solo non spetta nulla.

Limite di reddito: chi resta escluso dai 100 euro del bonus mamme 2027

Il tetto per accedere al bonus mamme lavoratrici resta a 40mila euro annui di reddito da lavoro della madre. Non conta l’Isee della famiglia. Ai 40mila euro si arriva sommando tutto ciò che si guadagna lavorando, anche la parte non tassata o tassata in misura ridotta, più le indennità che sostituiscono lo stipendio, come maternità, malattia e cassa integrazione. Non contano i sussidi di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll) e le pensioni. Chi supera la soglia non riceve nulla. Le regole precise per il 2027 dovrà fissarle l’Inps.

Bonus mamme 2027: quando arriva e come fare domanda all’Inps

Con il bonus mamme spettano 100 euro per ogni mese di lavoro, o frazione di mese, fino a un massimo di 1.200 euro l’anno. Cambia anche il calendario dei pagamenti: oggi il bonus si incassa tutto insieme a dicembre, dal 2027 arriverà ogni tre mesi, fino a 300 euro alla volta. L’importo non è soggetto a imposte e contributi e non conta ai fini dell’Isee.

Il bonus non è automatico: bisogna presentare domanda all’Inps, online o tramite patronato. Modalità e scadenze per il 2027 arriveranno dopo l’approvazione della legge di Bilancio. Per il bonus 2026 si può già fare domanda dal 20 ottobre ed entro il 31 dicembre. Chi raggiunge i requisiti solo a dicembre ha tempo fino al 31 gennaio 2027.

Mamme con tre figli: perché il nuovo bonus può far perdere soldi

C’è un effetto collaterale per alcune lavoratrici. Fino al 31 dicembre 2026 le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli non versano la loro quota di contributi previdenziali, cioè quelli per la pensione, fino a 3mila euro l’anno (circa 250 al mese). Lo sconto vale senza limiti di reddito. Dal 1 gennaio 2027 questo esonero finisce e viene sostituito dal nuovo bonus fisso. Secondo le stime, per circa 110mila famiglie il netto in busta paga potrebbe calare di 100-150 euro al mese, nonostante l’aumento. In alcuni casi, con stipendi più alti, la perdita annua potrebbe arrivare fino a 1.800 euro. Quanto si perde davvero varia da caso a caso, in base alla busta paga e alle tasse. Chi supera i 40mila euro, poi, resta senza alcun sostegno.