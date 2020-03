AVIGAN E ALTRI FARMACI. COME VA LA SPERIMENTAZIONE

Una corsa contro il tempo che vede impegnati ricercato e centri di ricerca in tutto il mondo. La lotta alla diffusione pandemica del Covid-19 è diventata la priorità ovunque: si cercano farmaci da testare per aiutare le persone infettate mentre si porta avanti il lavoro per riuscire a produrre il vaccino che serve per mettere in sicurezza la stragrande maggioranza della popolazione nei mesi a venire, evitando il ripetersi dell'incubo di questo inizio di 2020.

La premessa è che non ci sono ancora risultati concreti e definitivi, ma che la ricerca ha bisogno di tempi sufficienti per rispettare i protocolli prima di validare una cura. Quindi fiducia e speranza, oltre che pazienza.

LE SPERIMENTAZIONI IN ITALIA

Ecco i farmaci di cui si è avviato lo studio come contrasto all'infezione Coronavirus in Italia:

TOCILIZUMAB (TOCIVID-19)

Si tratta di un farmaco normalmente utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide, già presente sul mercato. E' usato anche per i pazienti malati di cancro ed è stato sperimentato in Cina a inizio febbraio con diversi episodi di miglioramento. In Italia è stato sperimentato a Napoli presso l'ospedale Cotugno con miglioramento di un paziente. In attesa di un riscontro più ampio. L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha autorizzato lo studio su 330 pazienti.

AVIGAN

E' il farmaco al centro della polemica. Sperimentato in Giappone, in Italia il via libera è stato dato dall'Aifa (Agenzie italiana del farmaco) il 23 marzo dopo che il Veneto si era detto pronto a partire malgrado il farmaco non fosse autorizzato in Europa e nemmeno negli Stati Uniti. Si tratta di un anti influenzale (Favipiravir) che, secondo quanto fatto circolare con provenienza giapponese. avrebbe la capacità di fermare il Coronavirus se somministrato nelle prime fasi sintomatiche del contagio. Il Ministro della Salute, Speranza, ha confermato il via libera alla sperimentazione.

REMDESIVIR

Farmaco già utilizzato sul virus della Mers (più comunemente noto come Ebola). Sperimentazione in atto a Milano (ospedale Sacco), Pavia (Policlinico), Padova, Parma e Roma (Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani).

SILTUXIMAB

Anticorpo monoclonale già approvato per altre cure e che dal 20 marzo viene studiato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo su pazienti Covid-19 che presentano già gravi complicazioni respiratorie.





LE SPERIMENTAZIONI ALL'ESTERO

Ecco i farmaci di cui si è avviato lo studio come contrasto all'infezione Covid-19 all'estero:

CLOROCHINA E IDROSSICLOROCHINA

Il primo è un farmaco antimalarico combinato a un antibiotico (azitromicina) sul quale è stata condotta una ricerca presso l'Istituto Mediterraneo dell'Università di Marsiglia i cui risultati sono stati poi pubblicati sull'International Journal Antimicrobial Agents. Sono stati registrati risultati promettenti su un piccolo gruppo di pazienti, una parte dei quali asintomatici, con qualche impatto sulla riduzione della carica virale. Un virologo francese ha annunciato di aver trovato il modo di domare l'infezione da Coronavirus.

TAK-888

Si sta sviluppando in Giappone un farmaco che viene prodotto utilizzando parti del sistema immunitario delle persone già contagiate dal Covid-19 e poi guarite. Il principio è quello della diffusione degli anticorpi in pazienti che stiano sviluppando una forma grave della malattia; a un gruppo di questi è indirizzata la sperimentazione.

VACCINO S-SPIKE

I ricercatoti dell'Università del Queensland in Autralia hanno avviato una sperimentazione a livello animale di un possibile vaccino nominato S-Spike. Viene utilizzata una sequenza di amminoacidi che deve consentire al sistema immunitario di contrastare il virus prima che si attivi nell'organismo umano. La speranza è di concludere rapidamente la fase della sperimentazione sui topi per poi passare agli esseri umani.

VACCINO A SEATTLE

A Seattle (Usa) è partita la prima sperimentazione su una donna di 43 anni di un potenziale vaccino contro il Coronavirus. Seguiranno altri pazienti. Il test viene effettuato su persone non contagiate e in buona salute presso il Kaiser Permanent Healt Research Institute. Risultati attesi entro 18 mesi ma si spera in un'accelerazione.

CELLULE STAMINALI

E' una delle strade tentate dai ricercatori in Cina dopo che studi condotti sugli animali avevano fatto registrare alcuni effetti riparatori dei danni agli organi respiratori causati dal Sars-CoV-2.