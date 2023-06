Mini-missione italiana verso la fascia suborbitale terrestre, tra il 27 e il 30 giugno

Prenderà il via tra il 27 e il 30 giugno la mini-missione italiana verso la fascia suborbitale terrestre. Il “mini” è dovuto per la durata della stessa, poco più di cento minuti dei quali circa sei in condizioni di microgravità, nei quali l’equipaggio volerà con Virgin Galactic, la compagnia di Richard Branson che ha annunciato l’evento pubblicando anche un video sul suo sito internet. Si tratta a tutti gli effetti di un volo commerciale sul quale prenderanno posto tre rappresentanti dell’Aeronautica militare italiana e del Consiglio nazionale delle ricerche, i quali condurranno dodici esperimenti scientifici in condizioni di microgravità, dei quali otto di tipo tecnologico e quattro di carattere medico. Virtute 01, questo il nome della missione, vedrà a bordo tre italiani: il colonello Walter Villadei e il tenente colonnello medico Angelo Landolfi, insieme con Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Cnr. Con loro, l’astronauta Colin Bennet in qualità di pilota della missione.