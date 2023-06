Centenario Aeronautica Militare: il 17 e 18 giugno a Pratica di Mare la manifestazione aerea più attesa

L'Aeronautica Militare Italiana festeggia i cento anni della sua fondazione all’aeroporto militare di Pratica di Mare con esibizioni di velivoli del passato e del presente, aree tematiche, rievocazioni storiche, aree esperienziali e naturalmente lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori.

Sarà un Airshow unico e irripetibile che si terrà all’aeroporto Mario De Bernardi il weekend del 17 e 18 giugno, e consentirà a grandi e piccini di vivere l’Arma Azzurra in tutte le sue sfumature, ripercorrendo l’evoluzione dell'aviazione fino all'attuale tecnologia spaziale.

Si esibiranno velivoli che hanno fatto la storia del volo, dal Caproni Ca.3 ricostruito da Giancarlo Zanardo al Fiat/Aeritalia G-91PAN restaurato da un gruppo di appassionati militari e civili, passando per un TF-104 privato tornato appositamente dagli Stati Uniti; ci sarà un sorvolo della formazione che disegnerà in cielo il numero 100, e ovviamente un finale mozzafiato: lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Sarà possibile provare diversi simulatori di volo, vivere un’esperienza immersiva attraverso una serie di percorsi interattivi e visitare “Camp 100”, l’area dedicata alla rievocazione storica realizzata con velivoli e figuranti che ricorderanno le gesta degli uomini e delle donne in azzurro, dalla nascita dell’Aeronautica fino a oggi.

La mostra statica vedrà esposti più di 40 velivoli tra i quali F-35, Eurofighter e T-346, con diverse aree tematiche dallo spazio alla difesa aerea missilistica integrata, ma anche conoscere i protagonisti del trasporto sanitario d’urgenza, del servizio meteorologico e della logistica militare. Tecnologia, robotica e cyber security proietteranno i visitatori verso il futuro, anche grazie allo svolgimento di una delle tappe della Coppa Italia Droni. Sarà poi presente un’area dedicata alle principali industrie del comparto aerospazio e difesa, a testimonianza del ruolo fondamentale che l’Aeronautica svolge per il Paese e del suo legame indissolubile con le eccellenze industriali.

La manifestazione consentirà anche di continuare a sostenere l’iniziativa “Un dono dal cielo per Airc”, la raccolta di beneficenza promossa dall’Aeronautica Militare a favore della ricerca oncologica, i cui fondi verranno destinati all’acquisto di macchinari di ultima generazione per l’Ifom, Istituto fondazione di oncologia molecolare.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Forza Armata, mentre nella giornata di domenica 18 giugno l’evento sarà anche trasmesso in diretta televisiva, su Rai1, dalle 15:40 alle 18:55. Il pubblico potrà accedere gratuitamente previa registrazione sul sito www.aeronautica.difesa.it. L’apertura dei cancelli e l’inizio delle attività della Manifestazione è previsto per le ore 9:00. Per informazioni relative alla viabilità, è possibile consultare la sezione “Informazioni Generali – come arrivare” del sito dedicato.

Intanto, dal 16 giugno riapre al pubblico il Museo storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (Musam), che rispetterà i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16:30 (ultimo ingresso ore 15:30), sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). I giorni di chiusura saranno tutti i lunedì feriali, il primo gennaio, la domenica di Pasqua, il 25, 26 e 31 dicembre. Il biglietto di ingresso è di 7,50 euro, con il ridotto di € 5.

La visita al Musam sarà effettuabile in autonomia anche da parte di persone con disabilità. Sarà possibile scaricare una App appositamente creata per consentire a tutti i visitatori una più completa fruizione del museo direttamente dal proprio dispositivo. In alternativa, saranno disponibili le audioguide. Nel caso di gruppi organizzati occorrerà seguire una procedura di prenotazione presente sul sito istituzionale dell’Aeronautica Militare. Al seguente percorso: www.aeronautica.difesa.it – alla sezione “Visite Museo”, si può accedere alla sezione Prenotazione e scaricare il modulo informativo.

Il Musam è ubicato nell’antico idroscalo “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle, il luogo in cui ha avuto inizio l’attività aviatoria in Italia: a partire dal 1908 da qui volarono i primi dirigibili militari, quindi gli idrovolanti. Negli anni Sessanta la base venne riqualificata e trasformata in centro sportivo e centro di raccolta di velivoli storici, e nel 1977 diventò ufficialmente il Museo Storico con il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni di Forza Armata attraverso tante numero di iniziative, sia all’interno che all’esterno della base.