Amazon Prime aumenta di prezzo: ecco quanto costerà l’abbonamento in Italia

Come purtroppo era prevedibile dopo quanto avvenuto in altri Paesi gli scorsi mesi, Amazon ha deciso di aumentare il prezzo dell'abbonamento Amazon Prime in Italia. Data la situazione globale c'era da aspettarselo, anche se gli utenti avrebbero certamente preferito un rincaro più contenuto.



L'abbonamento Amazon Prime aumenta di prezzo in Italia: ecco quanto costerà

La comunicazione è arrivata durante la notte e ha portato un amaro risveglio per migliaia di utenti sparsi per il Paese: l'abbonamento Amazon Prime subirà degli aumenti dal primo rinnovo a partire dal 15 settembre 2022 (incluso). I prezzi aumenteranno in modo piuttosto importante se consideriamo le percentuali: parliamo infatti di rincari del 39% circa sull'abbonamento annuale e del 25% su quello mensile, e di questo si è lamentato anche il Codacons, che ritiene le cifre eccessive e ha chiesto un incontro urgente con l'azienda.

Da metà settembre l'abbonamento Amazon Prime subirà i seguenti aumenti:

mensile: da 3,99 euro al mese a 4,99

annuale: da 36 euro all'anno a 49,90

mensile studenti: da 1,99 euro al mese a 2,49

annuale studenti: da 18 euro all'anno a 24,95

Amazon si giustifica parlando di aumenti costanti dei costi complessivi di gestione dovuti all'inflazione, puntando dunque il dito verso circostanze esterne fuori dal proprio controllo. Si tratta di un nuovo aumento dopo quello del 2018, che portò il prezzo da 19,99 agli attuali 36 euro annuali. Il colosso dell'e-commerce sostiene di aver ampliato in questo intervallo di tempo la selezione di prodotti disponibili con consegna veloce, attivato il servizio Amazon Fresh per la consegna di generi alimentari e aggiunto sempre più intrattenimento digitale (serie TV, film, musica, giochi, libri e sport, con l'arrivo di alcune partite di Champions League).

Per chi non ne fosse a conoscenza, l'abbonamento Amazon Prime include una serie di servizi e vantaggi che vanno decisamente oltre quelli presenti al lancio di qualche anno fa:

consegne rapide fino a 1 ora in alcune città

consegne gratuite e illimitate senza importo minimo di spesa

accesso a offerte anticipate e agli sconti del Prime Day

film, serie TV, show e sport di Amazon Prime Video

Amazon Music Unlimited a prezzo scontato e Amazon Music incluso con 2 milioni di brani

spazio di archiviazione cloud illimitato per le foto con Amazon Photos

Twitch Prime

Audible gratis per 90 giorni

Amazon Pantry

Amazon Famiglia con sconto sulle consegne periodiche

Prime Gaming

Deliveroo Plus

Aumenti anche in altri Paesi europei

Nonostante l'aumento in vigore dal 15 settembre 2022, l'abbonamento Amazon Prime italiano rimane fortunatamente tra i più economici: basti pensare che negli Stati Uniti gli utenti devono affrontare una spesa di 139 dollari all'anno (o 14,99 dollari al mese). L'Italia non è comunque l'unico Paese in Europa a subire un rincaro di prezzo da settembre:

Francia: da 49 a 69,90 euro all'anno (+43%)

Spagna: da 36 a 49,90 euro all'anno (+39%)

Germania: da 69 a 89,90 euro all'anno (+30%)

Regno Unito: da 79 a 95 sterline all'anno (+20%)

L'aumento avviene in conformità con la Clausola 5 dei Termini e Condizioni, titolata "Modifiche alle Condizioni Generali", secondo la quale Amazon si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. Ovviamente gli utenti sono liberi di non accettare il cambiamento: basta semplicemente disattivare il rinnovo dell'abbonamento all'interno della pagina dedicata del proprio account. Sarà possibile in quel caso continuare a usufruire dei vantaggi Prime fino alla data di scadenza.

