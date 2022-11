Il cappotto extra long è tendenza

Ogni anno la stagione fredda arriva sempre con la stessa domanda: quale sarà il cappotto che mi accompagnerà in questi mesi? Che sia corto, tinta unita, dalle maniche spropositate o super attillato, è sicuramente il capo che definisce il nostro stile.

Per questo inverno le passerelle suggeriscono i cappotti entra long come trend di stagione, proposti nelle varianti più diverse, con lunghezze che partono da sotto al ginocchio fino ad arrivare a sfiorare il pavimento. Dal classico nero doppiopetto alle tonalità più accese, per i più affezionati al marchio invece non mancano le stampe monogram.

Cavalcando l’onda di comfort che non si riesce ad abbandonare in seguito alla pandemia, l’oversize è ormai un must, a volte accompagnato da spalline spropositate o voluminose maniche a sbuffo.

Il nylon si sta facendo strada tra i tessuti che hanno sempre caratterizzato i capospalla, questo grazie alla tendenza over ma soprattutto a uno stile più sporty.

Come ogni anno, non mancano le fantasie più classiche: dall’elegante principe di Galles al tartan scozzese tanto amato. Hanno fatto la loro comparsa anche altre stampe originali, alcune astratte e vistose altre delicate e modeste.

Ricordate il soffice tessuto che fodera i montoni e le giacche più pesanti? Quest’anno ha finalmente conquistato la scena regalandoci un lungo cappotto che promette morbidezza e calore, garantendo un effetto innovativo anche grazie ai dettagli di tessuto in contrasto e ai disegni più innovativi.

Save the Duck e ADD