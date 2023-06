Beachwear style: sì all’eleganza al mare come in città

Anche al mare è possibile non rinunciare all’eleganza anzi, si è creato un continuum dello stile che unisce e scambia i capi prettamente da spiaggia a quelli glamour cittadini.

Un esempio sono il costume intero e il bikini, prima legati esclusivamente al mondo del beachwear, diventano i pezzi chiave gioiello del guardaroba urbano estivo, non solo nelle versioni casual ma anche in prospettiva dell’aperitivo e delle serate mondane, abbinati magari a pantaloni eleganti a vita bassa (è bene comunque controllare quanto, dove e come scoprono la pelle).

Siamo in estate e lo celebriamo, ovunque, con l’aggiunta non troppo sottovoce di tenerne conto anche al mare, in spiaggia, dove si resta oramai tutti dei personaggi social e metropolitani.

L’eleganza è un’attitudine che non passa di moda e quindi sia la propria coerenza a dare una solida identità estetica, pur ironica e giocosa, anche sulla sabbia o in riva al mare, come in città e nel complessivo stile di vita.

Il dress code in vacanza nella regola generale chiede di coprirsi al contrario un po', quando ci si allontana dall’ombrellone, anche soltanto per andare al bar.

Il primo suggerimento per essere super chic è quello di trovare costumi ‘body friendly’ che rispettino o esaltino la propria silhouette e siano invece performanti per fare, quando necessario, le attività sportive e marine.

Sono sempre di tendenza, per recarsi al mare e anche per improvvisare un beach party, ad esempio, nel guardaroba femminile, il cospricostume, l’abito chemisier, la blusa o camicia oversize, il chimono o caftano, le tute intere, i pantaloni comodi, i mini dress decorosi, gli abiti lunghi alla caviglia o le gonne ampie con top o camicia annodata. In tonalità chiare e il classico bianco, nel nero ultra chic e in tinte sorbetto oppure più vivaci, a risaltare l’abbronzatura.

L’estro può essere soddisfatto anche con stampe animalier e tropicali, pizzi sangallo, geometrie, sempre con equilibrio brioso, il che vale anche per gli accessori e i bijoux. L’abito sottoveste o trasparente va dosato per accertarsi che sia sensuale ma elegantissimo.

L’uomo non è da meno, potendo scegliere fra look sportivi e marinareschi ben curati da villeggiatura, una ampia scelta di camiceria fresca, meglio in lino o cotone, abbinata ai diversi modelli di pantaloni lunghi e comodi sopra la caviglia, secondo una filosofia pratica unita alla eleganza o allo sportswear e che permette di muoversi liberamente. Anche il dress code maschile prevede la possibilità di sbizzarrirsi – con buongusto - fra stampe e colori.

ll cappello va ricordato che non è solo un accessorio, protegge dai raggi del sole e tiene la testa più fresca, il trend lo vuole in paglia o di rafia, e naturalmente immancabile anche il tradizionale modello panama.

Fra i marchi del lusso e dei leader del segmento sportivo ci sono vere e proprie collezioni o capsule dedicare alla vita da spiaggia, con curiosità non solo stilistiche ma anche materiche.

Chanel Coco Beach 2023 riflette l'essenza del sogno e della versione cinematografica della dolce vita, ispirata agli Hamptons e alle Riviere del mondo. Con capi estivi in bianco, nero e rosa, completi in spugna, costumi da bagno anni Novanta, miniabiti e tute.

Costantemente reinventata, la capsule estiva Dioriviera, ideata da Maria Grazia Chiuri, svela il suo lato animalier su gonne, abiti, pantaloncini e costumi, declinato nei toni del rosa e del grigio, cari al fondatore-couturier.

Louis Vuitton presenta una collezione lifestyle dedicata ai viaggi d'estate, LV By The Pool, con un guardaroba confortevole perfetto sia per la spiaggia che per la città, in tonalità acquarello e oceaniche così come artistiche prendendo spunto dalle piastrelle portoghesi Azulejos.

Le Summer Stories della Maison Gucci si concentrano sul desiderio di esplorare e di evadere, che si tratti di un weekend via da casa o di una vacanza in luoghi lontani, con capi e accessori accuratamente scelti per viaggiare in modo confortevole e raffinato.

Si colora di pastello e di lucentezza metallizzata la collezione La Vacanza proposta da Donatella Versace e indossata dall’artista Dua Lipa, a testimonianza dello stile Versace.

Dagli archivi ritornano farfalle e coccinelle (ripresi dai motivi dell’estate del 1995), le decorazioni con Greca Chain che siglano i costumi brillanti con cristalli, bikini e beachwear in spugna di cotone.

«Io amo l'estate – dichiara la stilista - e questa collezione celebra il meglio di questo periodo dell'anno. Silhouette leggere con colori brillanti e fantasie divertenti, perfetti per la stagione. Dua Lipa ama la moda e io amo la musica, siamo un duo perfetto che si è divertito molto nel creare questa collezione insieme. Sembrava di essere in vacanza e questo è proprio ciò che desideriamo trasmettere attraverso i vestiti».

Il direttore creativo di Etro, Marco De Vincenzo, lancia proprio questa stagione una Summer Capsule Collection, ricca di colore e di stampe che richiamano elementi naturali e foliage attraverso i colori dell’estate, dagli abiti per lei, ai completi con camicie e t-shirt su bermuda e boxer mare per lui.

Il mood hippie viene esplorato da Stella McCartney con un guardaroba energico nei colori, nelle stampe fiorite e animalier, nella grafica rappresentazione della natura.

Canali si lascia ispirare dai paesaggi della riviera per conferire ricercatezza e cura dei dettagli ai momenti di relax. Stampe con i paesaggi dei porti liguri e righe marinare su bermuda e t-shirt coordinati, mentre i toni del blu e dell’acquamarina tingono la proposta di costumi.

Chanel Coco Beach 2023