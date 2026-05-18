Nel “makgeolli della vita” c’è la nuova ambizione culturale della Corea

In Corea esiste una parola che racconta meglio di molte analisi il modo in cui Seoul trasforma il consumo in identità: insaeng.

Letteralmente significa “vita”, ma nel linguaggio quotidiano della Gen Z coreana indica qualcosa di molto più preciso e più emotivo. È il prodotto “della vita”, il posto “della vita”, l’esperienza destinata a diventare personale, memorabile, quasi definitiva. Esiste l’insaeng café, il caffè perfetto scoperto dopo decine di locali provati. L’insaeng perfume, il profumo che sembra raccontare chi lo indossa meglio delle parole. L’insaeng photo, lo scatto da conservare quasi come un frammento identitario.

E oggi, nella Corea che sta trasformando la propria tradizione con i codici del lifestyle contemporaneo, esiste anche l’insaeng makgeolli.

Sentire ragazzi ventenni parlare del proprio “makgeolli della vita” è una scena apparentemente piccola. Ma racconta perfettamente ciò che sta succedendo oggi in Corea del Sud.

Perché significa che il makgeolli — la bevanda fermentata di riso per anni associata soprattutto alla Corea rurale, ai ristoranti tradizionali e alle generazioni più anziane — è entrato improvvisamente in un altro spazio mentale. Non più soltanto alcool tradizionale, ma esperienza culturale, gusto personale, scoperta estetica, racconto da condividere.

E soprattutto significa una cosa ancora più importante: la Corea contemporanea non sta semplicemente recuperando la propria tradizione. La sta riprogettando.

Quando il makgeolli era considerato “vecchio”

Per decenni il makgeolli è stato percepito quasi come una bevanda di un’altra Corea. La Corea agricola, rurale, molto distante dall’immagine iper moderna che Seoul avrebbe poi costruito negli anni della crescita economica accelerata e dell’esplosione globale della Korean Wave.

Era la bevanda degli ahjussi, degli uomini più anziani seduti nei ristoranti tradizionali, delle trattorie popolari, delle campagne. Economico, torbido, servito spesso in ciotole metalliche, il makgeolli sembrava appartenere a un Paese che la Corea contemporanea, almeno per molto tempo, aveva quasi cercato di lasciarsi alle spalle.

Ed è proprio questo che rende interessante ciò che sta accadendo oggi.

Perché osservando Seoul si ha sempre più la sensazione che la Corea stia rivalutando elementi della propria identità culturale che per anni erano stati considerati troppo provinciali, troppo tradizionali o poco esportabili rispetto all’immagine internazionale sofisticata costruita attraverso tecnologia, K-pop, beauty e design.

Basta camminare tra Seochon, Ikseon-dong o alcune aree di Seongsu per accorgersene. Hanok restaurati trasformati in café contemporanei. Ceramiche tradizionali reinterpretate come oggetti lifestyle. Fermentazioni storiche riscoperte da giovani imprenditori. Artigianato riportato dentro l’estetica urbana. Una Corea che non vuole più scegliere tra passato e futuro, ma trasformare il passato in contemporaneità.

Ed è esattamente qui che il makgeolli diventa importante.

La scena che racconta tutto

Lo si percepiva chiaramente alla Korea Makgeolli Expo ospitata all’aT Center di Seoul. Non tanto per la dimensione della manifestazione, quanto per il comportamento del pubblico.

Molti ragazzi non bevevano immediatamente il makgeolli. Prima osservavano la bottiglia. Fotografavano le etichette. Leggevano la storia della brewery. Chiedevano spiegazioni sulla fermentazione, sul tipo di riso utilizzato, sulla regione di provenienza, sul livello di acidità o sulla texture finale.

La scena ricordava molto più il linguaggio del caffè specialty, del vino naturale o persino del K-beauty premium che quello tradizionalmente associato all’alcool popolare.

In alcuni stand il makgeolli veniva raccontato quasi come un profumo di nicchia. Si parlava di equilibrio aromatico, di sensazione vellutata, di pulizia finale, di stratificazione del gusto. Alcune bottiglie avevano packaging minimalisti e sofisticati, lontanissimi dall’immagine tradizionale della bevanda contadina.

Ed è lì che quella parola — insaeng makgeolli — assume improvvisamente un significato molto più grande.

Perché quando una generazione comincia a cercare “il makgeolli della vita”, significa che quella bevanda è entrata nel vocabolario emotivo del lifestyle contemporaneo coreano.

Non è più semplice tradizione. È identità.

La Corea che ha imparato a vendere la propria memoria

La Corea contemporanea ha capito molto bene una cosa: nel mercato culturale globale non basta più avere prodotti competitivi. Bisogna trasformare la cultura in esperienza desiderabile.

Ed è probabilmente qui che Seoul si sta dimostrando più sofisticata di molti altri Paesi.

Per anni il soft power coreano è stato raccontato quasi esclusivamente attraverso l’intrattenimento. K-pop, drama, cinema, skincare. Tutto vero. Ma oggi la Korean Wave sembra entrare in una fase diversa, più profonda e più strutturale.

Perché il vero salto avviene quando un Paese riesce a rendere interessanti anche i propri dettagli apparentemente meno esportabili: le fermentazioni, le parole, le abitudini, il modo di mangiare, di bere, di arredare gli spazi, di raccontare il territorio.

Il makgeolli funziona perfettamente perché è profondamente coreano. Non è stato occidentalizzato. Non è stato reso neutro per piacere al pubblico internazionale. La Corea lo sta rendendo contemporaneo senza cancellarne l’identità.

E in questo processo il linguaggio estetico conta moltissimo.

La Corea ha applicato al makgeolli gli stessi codici narrativi già utilizzati nel beauty, nella café culture, nei concept store e nel branding lifestyle: estetica minimalista, storytelling emozionale, attenzione ossessiva al packaging, costruzione di una relazione personale tra consumatore e prodotto.

Prima ancora del gusto arriva il racconto.

Dalla viralità alla permanenza culturale

Per anni la Korean Wave si è basata soprattutto sulla capacità di catturare attenzione globale. E ha funzionato in maniera straordinaria. Ma oggi Seoul sembra voler costruire qualcosa di più stabile.

Perché una hit musicale può diventare virale. Una serie può dominare Netflix. Un idol può conquistare le fashion week. Ma la permanenza culturale si costruisce in un altro modo: quando un Paese riesce a rendere familiari anche i propri dettagli più specifici.

Il cibo. Le parole. Le case. Le fermentazioni. I rituali quotidiani. La letteratura.

Ed è interessante osservare come questa trasformazione stia avvenendo contemporaneamente in settori molto diversi tra loro ma tutti collegati alla stessa strategia culturale.

In Italia questo processo passa anche attraverso iniziative come il portale “Libri Coreani in Italia”, creato dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano per promuovere la letteratura coreana nel nostro Paese e raccogliere le principali pubblicazioni di autori coreani in Italia e di autori italiani sulla Corea. Una piattaforma che ha già superato le 200mila visualizzazioni e che racconta perfettamente la direzione verso cui sembra muoversi oggi la Korean Wave: non più soltanto viralità pop, ma costruzione culturale.

Il collegamento con il makgeolli è meno distante di quanto sembri. Da una parte una bevanda fermentata, dall’altra i libri. In mezzo, però, c’è la stessa intuizione: trasformare elementi profondamente coreani in strumenti di familiarità internazionale.

La Corea che sta arrivando adesso

Ed è forse qui che molti osservatori occidentali continuano a sottovalutare ciò che sta succedendo davvero a Seoul. La Corea del Sud non sta semplicemente vivendo un momento di successo globale. Sta costruendo un sistema culturale estremamente sofisticato, in cui ogni elemento — dal cinema al beauty, dal cibo alla letteratura, fino al makgeolli — contribuisce a rafforzare lo stesso racconto identitario.

Un racconto che non si basa più soltanto sulla modernità estrema, ma sulla capacità di rendere desiderabile la propria identità culturale.

E forse è proprio questo il significato più profondo di quell’espressione sentita tra gli stand della Korea Makgeolli Expo: insaeng makgeolli.

Perché nel momento in cui una bevanda tradizionale entra nel vocabolario emotivo della Gen Z, smette di essere semplicemente tradizione. Diventa cultura contemporanea. E la Corea, oggi, sembra aver capito meglio di molti altri Paesi come trasformare la propria memoria in desiderio.