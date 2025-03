Xiaomi 15 Ultra, il telefono si fa macchina fotografica

Stesso posto e stesso menù, ma con uno smartphone che diventa davvero sinonimo di macchina fotografica. Alla vigilia del Mobile World Congress, Xiaomi rimane fedele al Convention Center di Barcellona per svelare alla stampa europea la nuova serie di smartphone top di gamma. C’è Xiaomi 15 ma i riflettori se li prende inevitabilmente il fratello maggiore, Xiaomi 15 Ultra, che sintetizza il meglio dell’evoluzione tecnologica sviluppata nei laboratori di Pechino. Il punto fermo di un percorso che ha portato la compagnia a imporsi come terzo polo alternativo al duopolio Apple-Samsung che domina la fascia alta del mercato. Sono i numeri a dimostrarlo, perché oltre ad accorciare la distanza dai competitor come quota di mercato su scala globale, nel 2024 Xiaomi è stato il marchio più in rapida crescita tra i top 5, registrando un aumento delle spedizioni a livello mondiale del 16% rispetto ai dodici mesi precedenti. In un settore complesso e competitivo come la tecnologia, tuttavia, non si vince solo con i numeri, perché per macinare vendite serve convincere le persone e Xiaomi sta cambiando la sua percezione, ampliando il raggio d’azione e penetrando laddove c’è spazio per crescere. Dall’espansione in America Latina e Medio Oriente, all’arrivo di SU7, la prima auto elettrica di un brand non più limitato alla tecnologia di consumo, capace in 11 mesi di consegnare oltre 180.000 vetture. Risultato frutto anche dell’incremento del budget dedicato a ricerca e sviluppo, che nel 2025 supererà per la prima volta i 4 miliardi di dollari.

A guidare la locomotiva della compagnia restano sempre gli smartphone, che con l’ultimo aggiornamento mettono nelle mani degli appassionati una fotocamera dalle grandi potenzialità. Merito del consolidato lavoro a quattro mani con Leica, cui si aggiunge una più stretta alleanza con Google, che significa maggiori funzionalità AI e la disponibilità di Gemini Advanced, il livello più potente dell’intelligenza artificiale di Big G, che sui due Xiaomi 15 si può utilizzare gratis per tre mesi. Grazie ai due partner, Xiaomi porta nelle mani degli appassionati uno studio fotografico in miniatura. Con le tre lenti sul posteriore, il modello Ultra offre la possibilità di variare scatti e prospettive, tramite molteplici modalità utili per personalizzare l’immagine in base alle peculiarità dell’ambiente e alla sua illuminazione, ma anche con la gestione manuale di parametri che permettono ai più esperti di ottenere foto e video di alta qualità. Il mix tra obiettivo Leica e sensore Sony permette un’ampia gamma di opportunità, favorendo scatti in scenari notturni e immagini dai colori vividi che replicano al meglio i momenti immortalati tramite un clic sul telefono. Che annienta le vibrazioni generate dalla mancata stabilità della mano grazie alla stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine. Durante una breve prova a Barcellona, più delle fotografie sono stati i video a sorprendere, in quanto estremizzano la facilità con cui si portano a casa clip semi professionali, sfruttando in particolare lo zoom del teleobiettivo.



Il colpo ad effetto che innalza le prestazioni dello smartphone è il Kit Legend Edition, una chicca per gli amanti della fotografia, caratterizzato da pulsanti di scatto rimovibili e batteria integrata da 2000 mAh. Più che un accessorio, si tratta di un’estensione di Xiaomi 15 Ultra, che spicca per design e promette di durare a lungo. A protezione dello schermo da 6,73 pollici c’è infatti un vetro che la compagnia ha sviluppato per garantire una resistenza alle cadute più efficace rispetto al passato; ma c’è anche una specifica difesa contro gli urti e i graffi per il generoso modulo fotografico dalla forma circolare che troneggia sul lato posteriore. Dura a morire è anche la batteria da 5410 mAh, con ricarica rapida a 90W e wireless a 80W (l’alimentatore non è incluso nella confezione, a differenza di una cover trasparente).

Per migliorare foto e video ci sono una serie di strumenti creativi basati sull’AI, che spaziano dall’eliminazione degli elementi che rovinano gli scatti alla rimozione dei riflessi provocati da vetri, ma l’intelligenza artificiale interviene pure nell’agevolare il lavoro quotidiano, suggerendo idee per scrivere e perfezionare testi, riassumere i punti chiave di una riunione e tradurre le conversazioni tra diversioni idiomi. Inoltre c’è l’integrazione di Gemini nelle app Xiaomi che consente di velocizzare le attività all’interno di Note e Calendario. Basato sul sistema operativo proprietario HyperOS 2, Xiaomi 15 Ultra è anche compatibile con Pc, iPhone e altri dispositivi Apple tramite una specifica applicazione disponibile gratuitamente. In arrivo nelle colorazioni Black, White e Silver Chrome, il 15 Ultra nella versione 16+512GB è in vendita a 1499,90 euro, mentre il modello con memoria da 1TB costa 200 euro in più. Fino a fine marzo è attivo il bundle che include il Kit Legend Edition e Watch S4.

Xiaomi 15 e un ecosistema che cresce

Il più compatto Xiaomi 15, con display da 6,36 pollici e batteria da 5240 mAh, aggiunge le colorazioni Green e Liquid Silver al bianco e nero. Arriva sempre in due versioni: 12+256GB e 12+512GB, in vendita nell’ordine a 999,90 e 1099,90 euro. Anche in questo chi acquista il telefono entro il 31 marzo otterrà l’orologio Watch S4. Un punto di forza di Xiaomi è da sempre il suo ecosistema e come di consueto alla vigilia della fiera catalana ha mostrato tanti altri dispositivi oltre gli smartphone. I primi sono i tablet Pad 7 e Pad 7 Pro, entrambi leggeri, con un display da 11,2 pollici e con un costo che va da 399 a 599 euro in base al differente spazio d’archiviazione. Tra le novità figurano anche gli auricolari Buds 5 Pro, con la versione WiFi, l’orologio Watch S4, il monopattino elettrico Xiaomi 5 Series e la smartband Xiaomi 9 Pro. Prodotti meno pretenziosi ma utili per offrire alternative e ampliare un ecosistema che a livello globale conta più di 860 milioni di dispositivi connessi.