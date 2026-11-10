U2: live a sorpresa al Bewley’s Oriental Cafè di Dublino

Il 25 settembre 2026 gli U2 hanno celebrato il loro cinquantesimo anniversario con un concerto a sorpresa dal balcone dello storico Bewley’s Oriental Café su Grafton Street a Dublino. Davanti a una folla oceanica, la band ha ripercorso la propria storia suonando brani storici come I Will Follow e With or Without You, insieme a un omaggio acustico a Glen Hansard e all’inedito Silencio. L’evento si è concluso con l’esecuzione spontanea di 40 cantata insieme al pubblico. Il nuovo album del gruppo, Carnaval De Luz esce il 13 novembre.
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La band ha celebrato il cinquantesimo anniversario con uno show a sorpresa