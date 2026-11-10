Firme, ricorsi e veleni: la Figc è un caos. Galliani porta Malagò in tribunale

Comunque vada a finire il prossimo 14 dicembre, giorno dell’assemblea elettiva della Figc per darsi un nuovo presidente chiudendo il breve commissariamento gestito da Giovanni Malagò, l’unica certezza è che sarà un caos. Tutti contro tutti, colpi sopra e sotto la cintura. Due candidati in corsa, lo stesso Malagò e Adriano Galliani, con alle spalle schieramenti che non si sono ancora del tutto definiti ma che quasi certamente proseguiranno la loro battaglia anche oltre la data del voto.

L’ultima mossa di Galliani non lascia spazio ai dubbi. L’ex amministratore delegato del Milan di Berlusconi (ed ex anche del Monza e di altre mille cose), ha depositato un ricorso al tribunale federale della Figc. Oggetto: chiedere l’annullamento della neonata Commissione elettorale istituita da Malagò per sollevare il discusso Segretario Generale Marco Brunelli, autore del pasticcio della mancata verifica sul tesseramento nella tornata di giugno, dal compito di validare le candidature.

Galliani ha preso carta e penna, assistito dall’avvocato Filippo Lattanzi, dimessosi poche ore prima dal ruolo di presidente della Commissione agenti della Figc), contestando la legittimità della commissione elettorale. Non è prevista da alcuna norma o statuto, è stata messa in piedi con componenti scelti direttamente dal commissario straordinario e lui stesso candidato Malagò e, dunque, è illegittima e in palese conflitto di interessi: questo il cuore del ricorso.

Il passaggio più interessante riguarda, però, la firma apposta dal Genoa sulla candidatura di Malagò come espressione della Lega Calcio Serie A. L’undicesima e indispensabile adesione per consentire all’ex numero uno del Coni, scaricato dalla cordata capitanata da Marotta e Percassi oltre che da AIC (giocatori) e AIAC (allenatori), di ripresentarsi a dicembre per cercare di strappare la conferma.

La storia è nota. Il Genoa aveva prima appoggiato Galliani salvo poi ritirare la firma e “girarla” su Malagò. Legittimo? Per gli attuali vertici della Federcalcio, sì, per l’altro schieramento no. Nel ricorso si sottolinea come a decidere sulla legittimità della candidatura di Malagò sarebbe alla fine una commissione creata ad hoc e che lo stesso Malagò “ha scelto chi giudicherà il punto decisivo della propria ammissione”. Da qui il conflitto di interessi.

Aver depositato il ricorso, che sarà analizzato con urgenza per evitare lo stallo e lo slittamento delle elezioni con il rischio di nuovo commissariamento se si andasse oltre la data del 7 gennaio 2027, svela però lo scenario futuro. E’ chiaro come la guerra per la Figc non si esaurirà con il voto, qualunque dovesse essere l’esito. La possibilità che si apra una lunga fase conflittuale con ricorsi e controricorsi è concreta. In mezzo il calcio italiano, senza guida salda dalla notte di Zenica del marzo scorso.