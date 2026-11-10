Riecco Sinner: “L’obiettivo è l’Australia. Giorni strani, non ho il controllo delle cose”

Jannik Sinner è tornato a raccontare le sue emozioni dopo le comunicazioni via social e per farlo ha scelto la Torre Allianz a Milano dove insieme al ceo della compagnia Giacomo Campora hanno illustrato i valori della partnership globale pluriennale che rendono il grande atleta un esempio cui moltissime persone si ispirano. Un talk giornalistico al quale era presente anche Darren Cahill, l’allenatore australiano che ha concluso la sua avventura al fianco del campione altoatesino. Che tra i due ci sia ancora grande feeling lo dimostra l’atmosfera rilassata e amichevole tra i due sul palco. Allianz ha presentato la campagna di comunicazione “Con te, per tutta la partita” che anticipa quella globale “Be Like Sinner” che sarà on air nel 2027. Jannik ha risposto a molte doman de sulla sua situazione e ha fissato un obiettivo per il 2027, gli Open di Australia. “L’obiettivo è tornare in Australia. Fare magari qualche torneo prima. Ma devo prendere tutto un passo dopo l’altro tutti i giorni verso l’obiettivo perché se poi affrettiamo magari va peggio. Però sì, l’obiettivo è l’Australia”.

Giorni strani

Poi ha raccontato come trascorre le sue giornate, ora che non può prendere in mano la racchetta da tennis, Sinner non gioca dal 12 luglio, giorno del trionfo a Wimbledon: “Non faccio niente di particolare, sapete che io amo giocare a tennis invece devo fare i conti con giornate lunghe in cui sto al simulatore, vado in palestra e poi torno al simulatore. Mi sposto un po’ vado dagli amici, poi dai miei genitori. Ecco sto sperimentando qualcosa mai provata prima, ovvero che non ho io il controllo della situazione, questo forse è quello che peggio sopporto di questo periodo ma devo solo avere pazienza e fidarmi”. Su Cahill: “E’ stato come un secondo padre. Ci siamo separati serenamente e resterà tra i miei contatti anche in futuro, spero di poterlo chiamare quando ne avrò bisogno”.

Il futuro

Sinner non è preoccupato dalle sue condizioni di salute, ma guarda al futuro a lungo termine: “Non sono mesi semplici, mi manca la competizione, dare il 100 per cento. Se dovessi tornare in campo un mese dopo non cambia niente. Voglio giocare per altri 10-15 anni. È stato comunque un anno molto interessante, ho vinto Wimbledon e Roma mi ha dato una gioia enorme, ma ora devo solo pensare a seguire le cure. La pressione certo, un po’ la sento ma non posso fare altrimenti. Avevamo in mente un obiettivo (la Cina) e abbiamo dovuto cambiare in corsa. Io devo ascoltare quello che mi dicono i medici”. Poi i complimenti a Kimi Antonelli, simbolo insieme a Jannik dell’Italia che vince nello sport: “Lui ha fatto una grande stagione, è davvero bravissimo. Soprattutto dopo quello che ha passato l’anno scorso, ha avuto momenti di difficoltà ma è riuscito a recuperare e gli faccio i miei complimenti, davvero tanta roba”.