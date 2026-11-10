Garlasco, gli ex legali di Stasi attaccano Lovati: «Ci ha diffamato»

Nell’appararentemente infinita complessità di nodi da sciogliere per risolvere il delitto di Garlasco, esiste un filone avvocatesco che vede come protagonisti gli ex legali di Alberto Stasi e Andrea Sempio.

I fratelli Fabio ed Enrico Giarda, ex avvocati di colui che venne definito «biondino dagli occhi di ghiaccio» e condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, hanno messo in chiaro alcuni punti fondamentali sul processo per diffamazione nel quale l’imputato è Massimo Lovati, ex legale di colui che è ritenuto (nell’ipotesi investigativa della procura di Pavia) l’unico responsabile del delitto di Garlasco.

Tanto per cominciare, nel processo non vi sarebbe «nessuna macchinazione contro Andrea Sempio». I due fratelli tentano di fare ordine nell’iter che ha portato a riaprire il fascicolo sul 38enne.

Lo scontro tra i fratelli Giarda e Lovati

Il fulcro della questione sono le dichiarazioni (giudicate diffamatorie) che Lovati rilasció in pubblico poco dopo la riesumazione del caso il 13 marzo 2025.

«Le frasi diffamatorie le apprendiamo da alcuni giornalisti che ci chiamano chiedendoci spiegazioni. Sono dichiarazioni rese davanti a numerosissime testate giornalistiche e televisioni da parte di Lovati che non è nuovo a queste dichiarazioni: sono un suo cavallo di battaglia», sottolinea Fabio Giarda, aggiungendo di averlo «già denunciato nel 2017 quando anche allora parlò di una macchinazione contro Sempio, o di una manipolazione del Dna». Lovati, in quel caso specifico, si riferiva alla traccia di materiale genetico che si è rivelata elemento chiave dell’inchiesta sul nuovo indagato nel 2025.

Secondo la società di investigazioni Skp, cui erano state affidati gli accertamenti difensivi, una ricerca scrupolosa sul Dna ha coinvolto, oltre a Sempio, anche i suoi amici, e «un uomo rimasto sconosciuto che si era presentato nell’auto rivendita della famiglia Stasi sostenendo di sapere chi è l’assassino».

I dubbi sull’archiviazione di Sempio nel 2017

Fabio Giarda si dimostra, inoltre, piuttosto dubbioso riguardo all’archiviazione del 2017 di Sempio. L’ex legale di Alberto Stasi manifesta la propria amarezza per le insinuazioni rivolte a lui al fratello: «La diffamazione ha avuto effetti sulla nostra sfera professionale, ma anche sulla sfera personale. Queste accuse tirano in ballo la figura di nostro padre, morto nel 2021». «Ritirare fuori l’idea della macchinazione, sostenere l’idea di una nostra attività illecita», spiega infine «è una cosa su cui non potevamo passare sopra e siamo qui anche per ripristinare l’immagine di nostro padre».

I filoni secondari del delitto di Garlasco si basano anche su queste dinamiche, su queste opinioni contrapposte, su questi processi che poco o nulla hanno a che fare con l’omidio in sé, ma che dimostrano quanto delicato sia il caso, quanto il tempo abbia corroso la pazienza interiore ed esteriore di tutte le persone coinvolte. E quanto sia ora di mettere la parola fine (facendo davvero giustizia) a una vicenda in cui nemmeno i vivi sembrano trovare pace.