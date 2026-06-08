Max Pezzali: debutto trionfale per “Max Forever – Gli Anni d’oro Stadi 2026”

È partito con un bagno di folla e un sold out da oltre 27 mila spettatori il tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro Stadi 2026” di Max Pezzali. Il debutto, andato in scena domenica 7 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, ha confermato l’incredibile successo della tournée, che con oltre 650.000 biglietti venduti per 15 date è già il tour italiano più richiesto del 2026.

Dopo l’esordio friulano, il viaggio musicale di Max proseguirà nei principali stadi della penisola: doppia tappa sold out a Torino il 13 e 14 giugno, quindi Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e il gran finale a Milano con due concerti già esauriti allo stadio San Siro.

Fin dall’ingresso nello stadio, il pubblico è stato catapultato in una vera e propria macchina del tempo diretta agli anni Novanta. Un enorme palco dominato dall’estetica denim, dagli schermi al pavimento, ha fatto da cornice a uno spettacolo costruito come una celebrazione collettiva di un decennio che continua a vivere nell’immaginario di più generazioni.

Il primo atto dello show, intitolato “FestivalMax”, è un esplicito omaggio ai grandi festival musicali televisivi dell’epoca. Ad aprire la serata è stato un cameo speciale di Amadeus, volto simbolo di quella stagione televisiva, che ha introdotto Max Pezzali sulle note di “Tieni il tempo”, “Bella vera” e “La lunga estate caldissima”.

L’atmosfera festosa è proseguita con uno dei momenti più attesi della serata: durante “Sei un mito”, accompagnata nel finale da citazioni di celebri hit dance degli anni Novanta, sono entrati in scena gli iconici pupazzi del mondo di Max, protagonisti anche di “Viaggio al centro del mondo”.

Dopo l’esplosione di energia, lo show ha cambiato registro lasciando spazio alle emozioni. Le note di “L’universo tranne noi” e “Ci sono anch’io” con il pubblico protagonista di un grande coro collettivo.