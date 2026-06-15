Ligabue a San Siro il 20 giugno: scaletta e intervista

Ligabue arriva a San Siro e il 20 giugno. Per “Certe Notti a Milano”, il Liga pesca dal repertorio che ha segnato più di trent’anni di musica italiana: un viaggio tra inni generazionali, ballate e classici da stadio. La scaletta può subire variazioni, ma queste sono le canzoni più accreditate sulla base delle date del tour 2026.

Balliamo sul mondo

Marlon Brando è sempre lui

Sarà un bel souvenir

Ti sento

L’odore del sesso

Lambrusco e pop corn

I ragazzi sono in giro

Una vita da mediano

Eri bellissima

Questa è la mia vita

Sulla mia strada

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Leggero

Quella che non sei

Happy Hour

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Certe notti