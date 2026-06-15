Ligabue a San Siro il 20 giugno: scaletta e intervista

Ligabue arriva a San Siro e il 20 giugno. Per “Certe Notti a Milano”, il Liga pesca dal repertorio che ha segnato più di trent’anni di musica italiana: un viaggio tra inni generazionali, ballate e classici da stadio. La scaletta può subire variazioni, ma queste sono le canzoni più accreditate sulla base delle date del tour 2026.
- Balliamo sul mondo
- Marlon Brando è sempre lui
- Sarà un bel souvenir
- Ti sento
- L’odore del sesso
- Lambrusco e pop corn
- I ragazzi sono in giro
- Una vita da mediano
- Eri bellissima
- Questa è la mia vita
- Sulla mia strada
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Leggero
- Quella che non sei
- Happy Hour
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
- Certe notti