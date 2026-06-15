lunedì 15 giugno 2026

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Ligabue a San Siro il 20 giugno: scaletta e intervista

Gianni Poglio
Gianni Poglio
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Uno show che attraversa oltre trent’anni di carriera. Da Balliamo sul mondo a Certe notti, passando per Una vita da mediano

Ligabue arriva a San Siro e il 20 giugno. Per “Certe Notti a Milano”, il Liga pesca dal repertorio che ha segnato più di trent’anni di musica italiana: un viaggio tra inni generazionali, ballate e classici da stadio. La scaletta può subire variazioni, ma queste sono le canzoni più accreditate sulla base delle date del tour 2026.

  • Balliamo sul mondo
  • Marlon Brando è sempre lui
  • Sarà un bel souvenir
  • Ti sento
  • L’odore del sesso
  • Lambrusco e pop corn
  • I ragazzi sono in giro
  • Una vita da mediano
  • Eri bellissima
  • Questa è la mia vita
  • Sulla mia strada
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Leggero
  • Quella che non sei
  • Happy Hour
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Certe notti
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