Recensione DJI Osmo Pocket 4P: gli smartphone non bastano più ai creator

Compatta, versatile e semplicissima da usare, DJI Osmo Pocket 4P è pensata per creator, vlogger e videomaker. Qualche compromesso c’è, ma l’esperienza complessiva convince.

DJI Osmo Pocket 4P rappresenta la risposta più convincente che l’azienda potesse dare a una concorrenza sempre più agguerrita. Si tratta infatti dell’evoluzione più importante della famiglia Pocket: una videocamera che conserva la filosofia “prendi e registra”, ma introduce caratteristiche che fino a poco tempo fa erano appannaggio di sistemi ben più ingombranti e costosi.

Più che un semplice aggiornamento, la 4P è una presa di posizione da leader di mercato. DJI dimostra ancora una volta di conoscere perfettamente le esigenze di creator, vlogger, giornalisti e professionisti che devono produrre contenuti di qualità ovunque si trovino e senza neppure nasconderlo velatamente, risponde concretamente al lancio di Insta360 Luna Ultra.

La doppia ottica cambia davvero il modo di girare

L’innovazione più evidente è l’introduzione della doppia fotocamera. Accanto all’ottica grandangolare con sensore da 1 pollice trova spazio un secondo obiettivo equivalente a 60 mm, che amplia enormemente le possibilità creative senza costringere a cambiare posizione o a ricorrere a zoom digitali invasivi.

Nella pratica significa poter alternare in pochi istanti riprese panoramiche, primi piani, dettagli di prodotto o ritratti mantenendo sempre la fluidità garantita dal celebre stabilizzatore meccanico a tre assi, vero marchio di fabbrica della serie Pocket. È proprio questa combinazione tra doppia ottica e gimbal fisico a distinguere la 4P dalla maggior parte dei concorrenti, che si affidano prevalentemente alla stabilizzazione elettronica.

Perché è una novità importante per chi crea video

La forza della DJI Osmo Pocket 4P non sta soltanto nelle specifiche tecniche, ma nel modo in cui semplifica il lavoro. L’accensione è praticamente immediata, l’interfaccia è intuitiva e il tracking del soggetto continua a essere uno dei migliori disponibili su una videocamera di queste dimensioni. Anche chi non ha competenze da videomaker riesce in pochi minuti a ottenere immagini fluide, stabili e dall’aspetto professionale.

Per chi realizza contenuti destinati a YouTube, Instagram, TikTok o reportage sul campo significa ridurre drasticamente i tempi di preparazione. Non servono gimbal esterni, accessori complessi o configurazioni elaborate: basta estrarre la Pocket 4P dalla tasca e iniziare a registrare.

A questo si aggiungono il profilo colore D-Log 2, l’ampia gamma dinamica dichiarata fino a 17 stop e le funzioni avanzate di inseguimento automatico, che offrono un margine creativo decisamente superiore rispetto a quello normalmente disponibile su prodotti di dimensioni così ridotte.

Compatta e incredibilmente versatile

Uno dei maggiori punti di forza rimane la portabilità. La DJI Osmo Pocket 4P entra letteralmente in una tasca ma può affrontare situazioni molto diverse tra loro: vlog di viaggio, eventi, interviste, riprese di prodotto, social media, backstage, contenuti aziendali o semplicemente video familiari di qualità superiore.

Anche il nuovo ecosistema di accessori contribuisce ad aumentare questa versatilità, rendendo la videocamera adatta sia a chi lavora da solo sia a produzioni più strutturate.

Gli aspetti meno convincenti

Naturalmente non è un prodotto perfetto. L’autonomia della batteria, pur sufficiente nella maggior parte degli utilizzi, resta uno degli elementi che possono limitare le sessioni di registrazione più lunghe. Chi produce contenuti per un’intera giornata dovrebbe mettere in conto una batteria supplementare o un power bank.

Anche lo zoom presenta alcuni limiti. Pur offrendo una flessibilità superiore rispetto alle generazioni precedenti, non sempre mantiene la stessa qualità alle focali più spinte e richiede qualche compromesso nelle situazioni più impegnative.

Dal punto di vista ergonomico si percepisce ancora un certo margine di miglioramento. Il corpo resta estremamente compatto, ma il posizionamento di alcuni pulsanti non è sempre il più intuitivo durante le riprese rapide, soprattutto con una sola mano.

Infine, il display integrato, sebbene luminoso e reattivo, risulta piuttosto piccolo per valutare con precisione tutti i parametri di ripresa o controllare nel dettaglio l’inquadratura, aspetto che potrebbe spingere gli utenti più esigenti a ricorrere a monitor esterni o agli accessori dedicati.

Gli smartphone sono davvero sufficienti?

L’arrivo della DJI Osmo Pocket 4P riporta al centro una domanda sempre più attuale: gli smartphone bastano ancora per creare contenuti video di alto livello? La risposta è duplice. Gli smartphone moderni producono immagini eccellenti e, nella maggior parte delle situazioni quotidiane, sono più che adeguati. Tuttavia, quando servono stabilizzazione meccanica, tracking evoluto, doppia prospettiva ottica, controlli professionali e un workflow pensato esclusivamente per il video, una soluzione dedicata continua a offrire un vantaggio concreto.

La Pocket 4P dimostra proprio questo: non vuole sostituire lo smartphone, ma superarne i limiti. È uno strumento progettato esclusivamente per raccontare storie in movimento e, proprio per questo, riesce a garantire una qualità e una versatilità difficili da replicare con un telefono, anche di fascia premium.

Ecosistema, prezzo e disponibilità

Osmo Pocket 4P è compatibile con una versatile gamma di accessori dell’ecosistema Osmo, per consentirti di ampliare le tue possibilità creative. Due le versioni disponibile, Osmo Pocket 4P Combo Standard a 609 euro, mentre la versione Combo Vlog costa 699. Quest’ultima configurazione include tutti gli articoli del combo Standard più il trasmettitore per DJI Mic Mini 2, il radiocomando Osmo FrameTap, il mini-treppiede e la borsa da trasporto.