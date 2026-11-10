Gianna Nannini: «Dopo 50 anni di carriera, riparto da GIANNAGOLD»

Il nuovo singolo Ricominciassimo arriva in radio a una settimana di distanza dall’uscita dell’album GIANNAGOLD, che ha inaugurato un nuovo capitolo dell’omonimo progetto, disponibile in doppio CD e triplo LP con vinile nero, doppio CD numerato e autografato, e triplo LP con vinile rosso autografato e numerato, questi ultimi in esclusiva sui canali shop di Universal e Gianna Nannini.

La tracklist che raccoglie 29 brani del repertorio dell’artista, tra cui gli immancabili evergreen senza tempo e 10 hit completamente riarrangiate in versione sinfonica, che Gianna ha voluto rivestire di nuovi “abiti musicali”, preziosi, scintillanti, dorati, gold, appunto.