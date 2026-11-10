George Michael: «The Faith Tour» riaccende le notti del 1988 a Parigi

ll film The Faith Tour e il live registrato a Parigi nel 1988 riportano in primo piano la qualità di un artista capace di unire disciplina vocale, sensualità e intelligenza musicale. Il restauro delle immagini e il recupero delle registrazioni originali restituiscono infatti una stagione indimenticabile, ora disponibile anche in doppio cd, vinile e digitale.

Per capire la statura e la complessità musicale di George Michael conviene partire da un contrasto che attraversa due brani simbolo del disco: la potenza ritmica di Monkey e la delicatezza di One More Try. Il ritorno di The Faith Tour, al cinema e su cd/vinile, offre per l’appunto l’occasione di rimettere a fuoco le qualità di un frontman la cui immagine ha talvolta occupato più spazio del suo talento musicale.

Il film diretto da Andy Morahan e David Austin, nelle sale italiane dal 6 novembre, nasce dalle riprese dei concerti del 30 e 31 maggio 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy. Michael aveva ventiquattro anni e stava portando in tournée Faith, il primo album solista, pubblicato l’anno precedente. Alle spalle aveva già l’esperienza degli Wham!; davanti, la necessità di dare una forma scenica a un repertorio che attraversava soul, funk e pop con una sicurezza compositiva sorprendente. Parigi lo coglie nel momento in cui quel progetto è ormai rodato, sostenuto da una band e da una costruzione dello spettacolo attentamente calibrata.

La tenuta vocale è uno degli elementi più significativi del film concerto. Chris Porter, collaboratore di Michael fin dagli esordi, ha precisato che il restauro utilizza le esecuzioni originali, senza nuove sovraincisioni vocali né inserti provenienti da altre registrazioni.

Anche il suono cinematografico contribuisce a questa prossimità. La qualità di The Faith Tour si gioca anche qui, nella possibilità di avvertire insieme la pressione della sala e la precisione dell’esecuzione.

Il disco concentra l’attenzione sulla costruzione musicale dello spettacolo.The Faith Tour raccoglie diciotto registrazioni finora inedite nella sua versione completa. Le durate raccontano già quanto il repertorio si espanda dal vivo: Everything She Wants supera i nove minuti, Careless Whisper sfiora gli otto. La canzone radiofonica entra così in una diversa organizzazione del tempo, nella quale contano la ripetizione, l’attesa e il rapporto con il pubblico.

Il cuore del repertorio rimane la relazione fra sensualità e fragilità. Father Figure avvicina il linguaggio della devozione a quello dell’intimità; One More Try porta nella ballata pop la tensione di una confessione. A Different Corner, proposta con un accompagnamento essenziale, espone ancora più direttamente la linea vocale.

Anche le cover chiariscono la sua idea di canto. Love’s in Need of Love Today di Stevie Wonder e Lady Marmalade delle Labelle mettono in evidenza il dialogo con la tradizione afroamericana, dalla concentrazione melodica del soul alla fisicità del funk.

In questo percorso Faith, Monkey e I Want Your Sex rappresentano il versante più fisico di una scrittura che conosce il piacere del ritmo e la forza dell’essenzialità. Il passato degli Wham! entra con piena continuità musicale. Everything She Wants e I’m Your Man appartengono già a quell’educazione al groove, alla melodia immediata, alla disciplina di un ritornello. Da vedere e e da riascoltare.