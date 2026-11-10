Bonus anziani 2027, arriva la card da 300 euro per le spese mediche: chi ne ha diritto e come funziona

Bonus anziani 2027, arriva la card da 300 euro per farmaci e visite mediche. Ecco chi ne ha diritto, i requisiti e quando sarà disponibile

Una card da 300 euro per acquistare farmaci, pagare visite mediche e affrontare alcune delle spese sanitarie che pesano maggiormente sui bilanci familiari. È una delle novità previste dalla legge di Bilancio 2027, che introduce un sostegno economico destinato ai pensionati più anziani e amplia contemporaneamente le possibilità di accesso agli aiuti per le persone non autosufficienti. Una misura che, secondo le stime del governo, potrebbe interessare circa 5,5 milioni di italiani, ma che presenta requisiti precisi e soprattutto una distinzione importante: il bonus non è ancora operativo e dovrà essere confermato attraverso l’approvazione definitiva della manovra.

Il contributo, concepito come un voucher sanitario una tantum, sarà riservato a chi ha compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e percepisce trattamenti pensionistici complessivi non superiori a 28.000 euro annui, prendendo come riferimento gli importi ricevuti nel 2025. Non si tratta quindi di un aiuto generalizzato per tutti gli anziani, ma di un intervento che combina età e condizioni economiche, con l’obiettivo di alleggerire almeno parzialmente il costo delle prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

Bonus anziani 2027, chi può ricevere la card da 300 euro

Il nuovo contributo è disciplinato dall’articolo 53 del disegno di legge di Bilancio 2027, che individua due condizioni fondamentali per accedere alla carta sanitaria. La prima riguarda l’età: possono rientrare nella misura le persone che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2026, quindi i cittadini nati entro il 31 dicembre 1951. Chi raggiungerà questa età nel corso del 2027, secondo la formulazione attuale della norma, rimarrà escluso.

La seconda condizione è economica e riguarda l’importo dei trattamenti pensionistici. Il limite è fissato a 28.000 euro annui, con riferimento al 2025, ma è importante sottolineare che nel calcolo devono essere considerate tutte le pensioni e le prestazioni espressamente indicate dalla disposizione, non soltanto l’eventuale assegno previdenziale principale.

Rientrano infatti nel conteggio anche le pensioni e gli assegni sociali, oltre ai trattamenti riconosciuti agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi. Chi percepisce più pensioni dovrà quindi considerare il loro importo complessivo: una persona che nel 2025 abbia ricevuto due trattamenti rispettivamente da 18.000 e 11.000 euro supererebbe, per esempio, il limite previsto.

Un altro aspetto da chiarire riguarda l’ISEE. Per ottenere la card sanitaria da 300 euro, il testo attuale non prevede una specifica soglia ISEE, poiché il criterio economico è legato ai trattamenti pensionistici percepiti. La soglia ISEE di 12.000 euro, di cui si parla insieme al nuovo bonus, riguarda invece un’altra misura destinata agli anziani non autosufficienti.

Quali spese si potranno pagare con la card sanitaria

L’obiettivo annunciato dal governo è sostenere gli anziani nelle spese sanitarie che non vengono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Tra gli utilizzi indicati figurano l’acquisto di farmaci e il pagamento di visite specialistiche, due voci che possono incidere in maniera significativa sui bilanci delle persone anziane, soprattutto quando alle necessità mediche continuative si aggiungono liste d’attesa o prestazioni da effettuare privatamente.

Non è però ancora disponibile un elenco definitivo degli acquisti e dei servizi ammessi. Il disegno di legge parla di beni e prestazioni in materia sanitaria, demandando a un successivo decreto attuativo il compito di stabilire quali spese potranno effettivamente essere sostenute attraverso la card.

Sarà quindi necessario attendere le disposizioni operative per sapere se il contributo potrà essere utilizzato anche per esami diagnostici, cure odontoiatriche, dispositivi medici o altre prestazioni sanitarie, così come per conoscere le strutture e gli esercizi convenzionati.

La misura prevede inoltre che i 300 euro ricevuti non costituiscano reddito imponibile e non vengano conteggiati ai fini del calcolo dell’ISEE. Il contributo, dunque, non dovrebbe determinare un aumento del reddito fiscale del beneficiario né modificare il valore dell’indicatore utilizzato per accedere ad altre prestazioni sociali agevolate.

Quando arriva il bonus anziani 2027 e come richiederlo

Al 9 novembre 2026 non è ancora possibile richiedere la card sanitaria. Il provvedimento è contenuto nel disegno di legge di Bilancio presentato dal governo e deve completare il percorso parlamentare, durante il quale potrebbero essere introdotte modifiche alle disposizioni iniziali.

Il testo prevede che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisca le modalità di attuazione. Dovranno essere stabilite anche le condizioni per l’accreditamento degli esercizi commerciali, delle strutture sanitarie e dei professionisti presso i quali utilizzare il contributo.

Le risorse previste ammontano complessivamente a 1,645 miliardi di euro per il solo 2027, con il coinvolgimento dell’INPS nella gestione della misura e fino a 8 milioni destinati alle procedure di erogazione.

Non è stato ancora chiarito se la card verrà assegnata automaticamente alle persone che soddisfano i requisiti oppure se sarà necessario presentare una domanda attraverso un’apposita procedura. Anche i tempi di distribuzione restano da definire.

Per il momento, dunque, non esistono domande da compilare o richieste da inoltrare per ottenere i 300 euro. Sarà necessario attendere l’approvazione definitiva della manovra e le successive istruzioni operative.

Prestazione Universale, ISEE fino a 12.000 euro per gli anziani non autosufficienti

Accanto alla nuova card sanitaria, la legge di Bilancio introduce un’altra novità destinata alle persone anziane che necessitano di assistenza continuativa. Si tratta dell’ampliamento della Prestazione Universale, il sostegno economico sperimentale introdotto per gli ultraottantenni non autosufficienti con un bisogno assistenziale gravissimo.

La misura attuale prevede una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa di 850 euro mensili, destinata a sostenere le spese per l’assistenza domiciliare. Quest’ultima può essere utilizzata per remunerare lavoratori domestici regolarmente assunti con mansioni di assistenza alla persona oppure per acquistare servizi di cura da soggetti qualificati.

La novità prevista per il 2027 riguarda soprattutto il requisito economico. La soglia dell’ISEE sociosanitario passerebbe dagli attuali 6.000 euro a 12.000 euro, raddoppiando quindi il limite che consente di accedere alla prestazione. Il disegno di legge proroga inoltre la sperimentazione fino al 31 dicembre 2027.

Questo ampliamento potrebbe permettere a un numero maggiore di anziani e famiglie di beneficiare dell’aiuto, ma non elimina gli altri requisiti previsti. Per accedere alla Prestazione Universale rimangono infatti necessari almeno 80 anni di età, il riconoscimento di un bisogno assistenziale gravissimo e la titolarità dell’indennità di accompagnamento, oltre alle ulteriori condizioni stabilite dall’INPS.

È importante quindi non confondere le due agevolazioni: la card sanitaria da 300 euro è rivolta ai pensionati che soddisfano determinati requisiti anagrafici e pensionistici, mentre la Prestazione Universale sostiene situazioni di non autosufficienza particolarmente grave e prevede criteri sanitari ed economici differenti.

Un aiuto per le spese mediche, ma restano alcuni aspetti da chiarire

L’introduzione del bonus anziani 2027 si inserisce in un contesto nel quale il costo delle cure rappresenta una delle preoccupazioni più concrete per molte famiglie, soprattutto quando un genitore anziano deve affrontare controlli periodici, terapie continuative o visite specialistiche.

Trecento euro non sono sufficienti a coprire tutte queste necessità, ma possono contribuire a ridurre alcune spese, in particolare per chi vive con una pensione contenuta e deve gestire contemporaneamente medicinali, accertamenti e altri costi quotidiani.

La reale utilità del provvedimento dipenderà però anche da come sarà organizzato il sistema di utilizzo della carta, dalle tipologie di prestazioni ammesse e dalla semplicità delle procedure per ottenerla. Aspetti particolarmente importanti quando i destinatari sono persone anziane che potrebbero non avere familiarità con strumenti digitali o piattaforme amministrative.

Per il momento, la certezza è che il governo ha inserito nella manovra due interventi distinti: un contributo sanitario una tantum da 300 euro per gli over 75 con trattamenti pensionistici entro i limiti previsti e un ampliamento della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti.

L’ultimo passaggio spetta ora al Parlamento. Soltanto dopo l’approvazione definitiva della legge di Bilancio e l’adozione delle disposizioni attuative sarà possibile sapere quando arriveranno i 300 euro, come ottenere la carta e quali spese potranno essere effettivamente pagate.