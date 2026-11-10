Wuling sbarca in Italia: due modelli ibridi plug-in per conquistare il mercato

La sfida dei costruttori cinesi al mercato automobilistico europeo si arricchisce di un nuovo protagonista. Wuling sbarca ufficialmente in Italia, affidando a Kngloo il compito di introdurre e sviluppare il marchio nel nostro Paese. L’operazione prende il via con l’apertura di due flagship store, a Milano e Roma, primi presidi di una strategia che punta a costruire una rete commerciale nazionale e a ritagliarsi uno spazio in un mercato sempre più competitivo.

Kngloo, importatore e distributore ufficiale dei veicoli Wuling in Europa, considera l’Italia una tappa centrale del proprio percorso di crescita. Dopo il debutto, l’obiettivo è ampliare progressivamente la presenza sul territorio, coinvolgendo nuovi dealer partner in diverse aree del Paese. Una strategia che punta non soltanto ad aumentare i punti vendita, ma anche a rendere il marchio riconoscibile e più vicino ai potenziali clienti.

«L’arrivo di Kngloo in Italia rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita europea. Siamo orgogliosi di avviare questo percorso in un mercato così importante», spiega Long Yijun, CEO di Kngloo. La visione dichiarata è quella di una mobilità che metta al centro le persone, attraverso soluzioni pratiche, sicure e tecnologicamente avanzate. Il progetto italiano, aggiunge, sarà costruito attraverso investimenti nella rete commerciale e partnership di lungo periodo.

L’offerta iniziale si articolerà attorno a due modelli, entrambi caratterizzati dalla tecnologia ibrida plug-in, ma destinati a rispondere a esigenze differenti. Il primo è Y3 Max, un SUV pensato per la mobilità quotidiana, che punta a combinare versatilità, comfort e funzionalità. Il costruttore lo propone come una soluzione adatta tanto alle giovani coppie quanto alle famiglie, con la possibilità di affrontare anche percorsi extraurbani e viaggi più lunghi. Tra i dati dichiarati spicca l’autonomia combinata di 1.100 chilometri, un elemento con cui Wuling intende rispondere a una delle principali preoccupazioni degli automobilisti nella transizione verso forme di mobilità elettrificate: la necessità di conciliare efficienza e libertà di movimento.

Accanto al SUV arriva Y8 Max, una monovolume plug-in hybrid a sette posti che punta invece su spazio e flessibilità. La configurazione dell’abitacolo è pensata per le famiglie numerose, ma anche per gli operatori professionali del trasporto. Particolare attenzione è riservata alla versatilità degli interni: la modalità «living» consente infatti di trasformare l’abitacolo in uno spazio multifunzionale, pensato per adattarsi a diverse situazioni di utilizzo, compresi i viaggi con animali da compagnia.

Il debutto italiano si inserisce in un progetto europeo già articolato. Kngloo è presente anche in Spagna, Francia e Portogallo, con una rete che conta complessivamente oltre 60 punti vendita. L’azienda dispone inoltre di sedi a Shanghai e New York e punta a consolidare la propria posizione nel Vecchio Continente attraverso l’espansione commerciale e la collaborazione con operatori locali.

«Il nostro impegno è valorizzare l’identità del brand e sviluppare un’offerta capace di rispondere alle aspettative dei consumatori italiani, tenendo conto dell’evoluzione delle loro abitudini e delle nuove esigenze di mobilità», sottolinea Elena Liao, Country Manager di Kngloo Italia. La priorità sarà costruire un’esperienza di marca riconoscibile, rafforzando il rapporto con i concessionari e con i clienti.

Alle spalle di Wuling c’è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica cinese. Il marchio fa parte di SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW), joint venture nata nel 2002 dalla collaborazione tra SAIC Motor, General Motors China e Guangxi Automobile Group. Il gruppo ha raggiunto quota 32 milioni di veicoli prodotti, diventando il primo costruttore cinese a superare questo traguardo.

Per Wuling, dunque, l’Italia rappresenta una nuova frontiera commerciale. La partita si giocherà sulla capacità di tradurre i numeri e la forza industriale del gruppo in un’offerta competitiva, costruendo al tempo stesso una rete di vendita e assistenza capace di conquistare la fiducia degli automobilisti italiani.