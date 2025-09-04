Cime Tempestose, il trailer hot del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

È online il primo teaser trailer italiano di Cime tempestose, il nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di Emily Brontë. A firmarlo è la regista premio Oscar Emerald Fennell, che porta sullo schermo una versione audace e provocatoria della tormentata storia d’amore tra Catherine ed Heathcliff, interpretati da Margot Robbie e Jacob Elordi. Fin dalle prime immagini emerge con chiarezza: questa trasposizione accentua la dimensione erotica della vicenda, spingendola ben oltre le atmosfere gotiche e romantiche del romanzo del 1847.