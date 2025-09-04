giovedì 4 settembre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Video » Video Spettacoli » Cime Tempestose, il trailer hot del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Cime Tempestose, il trailer hot del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Chiara De Zuani
Chiara De Zuani
– Lettura: 1 minuto

Ancora prima di approdare in sala, il nuovo «Cime tempestose» è già al centro di roventi polemiche.

È online il primo teaser trailer italiano di Cime tempestose, il nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di Emily Brontë. A firmarlo è la regista premio Oscar Emerald Fennell, che porta sullo schermo una versione audace e provocatoria della tormentata storia d’amore tra Catherine ed Heathcliff, interpretati da Margot Robbie e Jacob Elordi. Fin dalle prime immagini emerge con chiarezza: questa trasposizione accentua la dimensione erotica della vicenda, spingendola ben oltre le atmosfere gotiche e romantiche del romanzo del 1847.

© Riproduzione Riservata