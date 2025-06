Brunori Sas festeggia 15 anni di carriera al Circo Massimo

Una notte speciale quella andata in scena ieri sotto il cielo di Roma: Brunori Sas ha entusiasmato migliaia di fan portando tutto il suo mondo cantautorale al Circo Massimo, con il primo dei due speciali appuntamenti Live con Orchestra

Due ore di musica ed emozioni condensate in uno show intimo e collettivo allo stesso tempo, che ha messo al centro assoluto la musica, la condivisione e l’alchimia tra gli strumenti, per celebrare i quindici anni di carriera di Dario Brunori . Uno spettacolo arricchito dall’inedita fusione tra band e accompagnamento orchestrale, che Brunori Sas ha costruito come la sceneggiatura di un film: «L’ho pensato un po’ come si scrive un film: si parte da fuori e si finisce dentro. O forse il contrario. Si attraversano i dubbi, le domande, i silenzi. E intanto si canta. Perché cantare, certe volte, è il modo più onesto che ho per dire le cose. Non per dare risposte, ma per farle risuonare. Perché se la paura non la puoi eliminare, almeno puoi parlarci insieme.»

In scaletta le produzioni più recenti, come il successo sanremese già Disco D’Oro L’albero delle noci (Island Records), e i brani simbolo della sua discografia, che ha visto alternarsi sul palco colleghi e amici come Riccardo Sinigallia in La vita com’è, Dimartino in Diego e io, Fiorella Mannoia in Canzone contro la paura e Emma Nolde in La vita pensata, prima del gran finale con tutti gli ospiti per salutare il pubblico omaggiando Lucio Dalla, sulle note de L’anno che verrà.