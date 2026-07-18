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Bad Bunny infiamma Milano

Gianni Poglio
Gianni Poglio
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Bagno di folla all’Ippodromo SNAI La Maura per Bad Bunny: il debutto italiano del tour richiama circa 80 mila persone

Bad Bunny, ha conquistato l’Ippodromo La Maura con un grande evento collettivo. L’artista portoricano ha proposto uno spettacolo di oltre due ore, alternando i brani più celebri del suo repertorio alle canzoni dell’ultimo album, accompagnato da una produzione scenica di grande impatto. Un successo di pubblico che conferma la straordinaria popolarità internazionale del cantante e il forte richiamo del suo debutto dal vivo in Italia. Circa 80 mila gli spettatori presenti

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