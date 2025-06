Alberto Tomba, il docufilm sulla leggenda dello sci

Al Milano Film Festival è stato presentato il documentario «1.14” – An Alberto Tomba story»

In occasione del Milano Film Festival, è stato presentato al Cinemino il documentario fuori concorso «1.14” – An Alberto Tomba Story», prodotto da Napapijri. Si tratta di un ritratto intimo che svela il lato più personale del leggendario sciatore: «Sono sempre stato timido e introverso, poi crescendo sono cambiato», racconta Tomba, mostrando non solo il campione “condannato a vincere”, ma anche l’uomo dietro il mito.

Soprannominato “La Bomba”, Tomba apre le porte della sua casa in Emilia, inclusa una stanza stracolma di coppe, trofei e pettorali da gara. Il titolo del documentario fa riferimento a quel celebre secondo e 14 centesimi di vantaggio accumulato nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Calgary del 1988, un distacco che anticipava la conquista dell’oro. Il docufilm intero è disponibile su YouTube.