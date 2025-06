Alberto Tomba e Napapijri, il micro-doc sul campione “condannato a vincere”

Mancano 241 giorni all’inaugurazione della XXV edizione dei giochi olimpici invernali. E il Milano coglie l’occasione per celebrare Alberto Tomba, il più grande sciatore italiano di sempre.

S’intitola 1.14- An Alberto Tomba Story, il micro-documentario dedicato alla leggenda dello sci alpino prodotto da Napapijri per il Milano Film Fest 2025. 1.14 come il vantaggio, in secondi e centesimi, che lo sciatore ottenne sul secondo classificato durante la sua prima manche del gigante alle Olimpiadi di Calgary del 1988, prima di conquistare l’oro, diventa un simbolo della distanza insormontabile tra un’icona e i suoi contemporanei, tra il personaggio pubblico e l’individuo privato, tra le aspettative e la realtà.

Diretto da Luca Gasperoni, il progetto racconta, attraverso filmati e interviste mai visti prima, un Alberto Tomba inedito, “condannato a vincere”, come dice durante la presentazione, “per tenere a bada la stampa”, ma anche la storia di un ragazzino che a 15 anni è stato catapultato nell’Olimpo dello sci, “in seggiovia mi sedevo vicino ai miei idoli”, prosegue mentre racconta la nascita di un mito.

Tra una battuta e un ricordo di Loris Righi, il fondatore di Tombaland il fanclub dello sciatore, la pellicola guarda oltre le piste innevate, i cinque ori olimpici e i titoli mondiali, per restituire l’immagine di un campione umano, lontano dai panni della star che la stampa ha cercato di cucirgli addosso. Perché al di là del mito, Alberto Tomba rimane un ragazzo di 58 anni normale, un vero bolognese che, come ha sottolineato lui stesso, “se c’è qualcuno che è triste, io lo tiro su di morale”.