Un ricordo di Giorgio Armani attraverso le sue parole

In occasione del 40° anniversario della maison, Giorgio Armani si era raccontato in un libro edito da Rizzoli che rappresentava molto più di un memoir. Tra fotografie rare e testi intensi, lo stilista aveva intrecciato la propria infanzia e la passione mai celata per il cinema con le sfilate che avevano segnato un’epoca, i viaggi che avevano alimentato la sua ricerca estetica, il rigore e l’eleganza che erano diventati cifra stilistica inconfondibile.

Il volume mostrava come, nella visione di Armani, vita e lavoro fossero inseparabili: ogni immagine, ogni disegno, ogni racconto rivelava un percorso creativo coerente e al tempo stesso capace di rinnovarsi con i mutamenti del tempo. Non mancavano i riferimenti al legame con le star di Hollywood, ai set cinematografici, al gusto per l’abitare e per l’arredo, all’attenzione per lo sport e all’esotismo che aveva arricchito il suo linguaggio.

Il libro rimane oggi come una testimonianza viva della sua rivoluzione estetica.