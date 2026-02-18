mercoledì 18 febbraio 2026

Sinner e Alcaraz sfida in mare a Doha: prima la pesca, poi il torneo ATP 500

Mimmo Cugini
In attesa di sfidarsi nuovamente sul campo da tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in una gara di pesca in mare. A Doha per il torneo Atp 500 Qatar Exxon Mobil Open, i due assi del tennis mondiale sono stati infatti immortalati in un video di una giornata speciale trascorsa in barca, sul mare del Golfo Persico, con i colleghi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Nelle immagini si vedono i giocatori che si imbarcano su uno splendido yacht di legno per poi cimentarsi nella pesca con la lenza. Sinner intanto ha superato il secondo turno del torneo battendo Popyrin 6-3, 7-5, nel terzo turno affronterà il ceko Mensik

