Short track, staffetta argento Fontana nella storia: 14 medaglie

Arianna Fontana supera Edoardo Mangiarotti. Con l’argento nella staffetta short track 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina, l’azzurra diventa la più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Con la quattordicesima strappa il record ad un mito dello sport italiano, lo schermidore che tra il 1936 e il 1960 fu capace di conquistare 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi (8 medaglie nella spada e 5 nel fioretto) nell’arco di 5 edizioni dei Giochi. Oltre a quelle nei Giochi, Mangiarotti vinse anche 26 medaglie a livello mondiale, metà delle quali d’oro. Arianna Fontana, da parte sua, ha vinto 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi da Torino 2006 a Milano Cortina, passando per Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang e Pechino 2022, ovvero sei edizioni. Il primo podio, un bronzo nell’edizione di venti anni, nella stessa gara che stasera le ha consegnato il record, la staffetta 3000 metri. Al settimo cielo le azzurre dopo l’argento nella staffetta 3000 metri.

La felicità di Fontana

Ai microfoni di Rai Sport Arianna Fontana commenta a caldo la sua 14ª medaglia olimpica: “Sì, è la quattordicesima, ma vincerla così è incredibile. Mi dispiace per l’ultimo cambio perché ci credevo, ma non ho sentito arrivare la coreana, maledetta, da dietro”, sorride. “La stagione è stata lunga, con l’infortunio non sono riuscita a dare tutto. Non eravamo nella posizione migliore alla partenza, ma siamo rimaste tranquille e abbiamo portato a casa un argento che era un sogno per tutte”. Grande emozione anche per Chiara Betti, all’esordio olimpico: “Come prima Olimpiade non potevo sperare di meglio. C’era tantissima gente a tifare per noi: quando siamo passate in testa sembrava venisse giù tutto. Ci abbiamo provato fino alla fine e questo argento ce lo siamo meritato”. Sulla stessa linea Elisa Confortola: “È stato veramente emozionante, il tifo è stato grandioso. Quando eravamo in testa è esploso tutto. È un argento che vale oro per come siamo arrivate e per la gara che abbiamo fatto”. Chiude Arianna Sighel: “È bellissimo, abbiamo fatto una grande staffetta”.