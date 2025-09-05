Milano, folla all’Armani Teatro per l’ultimo saluto a Giorgio Armani

All’Armani Teatro di Milano, sede delle storiche sfilate della maison, un via vai costante di persone ha fatto seguito alla notizia della morte di Giorgio Armani, icona mondiale della moda scomparsa a 91 anni.

In rispetto delle volontà dello stilista, il funerale sarà celebrato in forma strettamente privata. Tuttavia, la maison ha predisposto una cappella funebre aperta al pubblico sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 9 alle 18, per consentire a chiunque lo desideri di rendere omaggio a colui che ha segnato la storia del lusso italiano e internazionale.

Milano, cuore pulsante della sua carriera e della sua vita, diventa così teatro dell’ultimo abbraccio collettivo a Giorgio Armani, uomo che ha ridefinito lo stile e l’eleganza nel mondo.