Kevin Spacey , il discorso a Cannes

Il discorso dell’attore premio Oscar Kevin Spacey alla cena di gala del Better World Fund a Cannes, un evento non ufficiale del Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera. E’ la sua prima apparizione a Cannes dal 2016, a seguito di diverse accuse di molestie sessuali. Spacey è stato poi dichiarato non colpevole e assolto da tutte le accuse. “Sono felice di tornare a lavorare. Mi sento circondato da tanto affetto, amore e sostegno. È bello essere di nuovo qui”, ha detto l’attore e poi ha ricordato Kirk Douglas, che durante il maccartismo si schierò a favore dello sceneggiatore Dalton Trumbo, finito nella lista nera: “Si assunse quel rischio e in seguito disse: è facile per noi attori fare gli eroi sullo schermo, combattere i cattivi e difendere la giustizia, ma nella vita reale le scelte non sono sempre così chiare”, ha detto Spacey, chiudendo con un chiaro messaggio di resistenza, sulle note – letterali – del suo amico Elton John: “I’m still standing, sono ancora in piedi”.