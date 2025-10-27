Katy Perry e Justin Trudeau stanno insieme: la relazione è ufficiale dopo la romantica uscita a Parigi

La cantante americana Katy Perry e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau hanno scelto di uscire allo scoperto: la loro relazione, che da mesi era al centro di indiscrezioni, è stata ufficialmente confermata durante un’uscita pubblica a Parigi nel weekend del 25 ottobre, giornata in cui Perry ha celebrato il suo quarantunesimo compleanno. Le immagini li mostrano mano nella mano all’uscita del celebre cabaret Crazy Horse Paris, in un’atmosfera rilassata e romantica, mettendo fine agli interrogativi dei media specializzati.