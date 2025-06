Kate Middleton, la visita al V&A East Storehouse di Londra

Durante la sua visita al nuovo V&A East Storehouse di Londra, Kate Middleton ha attirato l’attenzione non solo per il suo impeccabile tailleur blu firmato Alexander McQueen, ma anche per un dettaglio controverso: le scarpe col tacco. Nonostante il regolamento del museo sconsigli i tacchi alti a causa della pavimentazione in griglia metallica, la principessa ha scelto comunque di indossarli, muovendosi comunque con grazia e sicurezza. La visita, durata più del previsto, ha mostrato l’interesse autentico di Kate per l’arte, il design e l’accessibilità culturale. Ha partecipato a diverse attività dietro le quinte e interagito con lo staff e i visitatori, dimostrando la sua passione per la creatività. Il V&A Storehouse ospita oltre mezzo milione di reperti, tra cui archivi del Glastonbury Festival, abiti della regina Elisabetta II, oggetti di design iconici e memorabilia culturali.