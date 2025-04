Irene Cioni a nozze: l’abito da sogno

Irene Cioni ha sposato Giacomo dopo più di otto anni di relazione, in una cerimonia emozionante in provincia di Pavia. La sposa ha indossato un elegante abito bianco con dettagli cut-out, mentre Giacomo era impeccabile in completo nero. La piccola Vittoria, figlia della coppia, ha fatto da damigella. Dopo il matrimonio, gli sposi si sono scatenati con balli al ricevimento e Irene ha cambiato abito per il taglio della torta. Ex velina di “Striscia la notizia”, Irene è ora modella, influencer e insegnante di yoga.