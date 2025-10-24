Gerry Scotti inaugura la prima edizione del Festival dello Spettacolo ricevendo il Telegatto

Ha preso il via questa mattina alle 10 Il Festival Dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, di scena a Milano fino a domenica 26 ottobre negli spazi del Superstudio Più.

Insieme al Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, è stato Gerry Scotti ad inaugurare la rassegna : “È il primo nastro che taglio in vita mia, il primo in assoluto!” ha sottolineato il conduttore. Durante l’incontro Gerry Scotti ha ricevuto da Sorrisi il prestigioso Telegatto: “Ne ho vinti circa 11, ma questi della nuova generazione, per assurdo, sono diventati ancora più ambiti“. Poi, con Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Scotti ha ricordato Mike Bongiorno e la mostra a lui dedicata a Palazzo Reale: “Sono venuti tutti! Io sono andato con grande rispetto di questo mio grande maestro, e non sapevo ancora che sarebbe toccato a me portare la Ruota in access prime time”.