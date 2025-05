Gerry Scotti: carriera, successi e il nuovo ruolo chiave in Mediaset

«Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente». Così Mediaset celebra uno dei volti storici del suo palinsesto. Gerry Scotti, con una carriera che si estende per oltre trent’anni, si conferma come uno dei conduttori più versatili e amati dal pubblico italiano. Dalla conduzione di quiz show cult a programmi di intrattenimento di successo, Scotti ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mondo televisivo mantenendo sempre il suo carisma unico.

Dalla conduzione alla produzione: il nuovo ruolo in Mediaset

L’ultima novità riguarda il suo nuovo accordo con Mediaset, che va oltre la conduzione. Gerry Scotti assume infatti un ruolo chiave nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi progetti editoriali per Canale 5. Un passo che sottolinea quanto il gruppo televisivo punti sull’esperienza e la creatività di Scotti, valorizzandolo come autore e produttore oltre che volto in video.

Come racconta Piersilvio Berlusconi: «Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset».

L’addio a Tu Si Que Vales

Per concentrarsi su questa nuova fase e sui numerosi impegni futuri, Gerry Scotti ha deciso di lasciare il suo posto nel cast di Tu Si Que Vales. Dal 2014 il conduttore è stato parte integrante del programma, regalando al pubblico momenti indimenticabili accanto a Maria De Filippi e agli altri giudici. Una decisione sofferta, ma necessaria per dedicarsi con energia ai nuovi progetti che lo attendono.

Una carriera fatta di successi e ampi consensi

Dai quiz come Chi vuol essere milionario? a programmi di varietà come Striscia la Notizia e Paperissima Sprint, Gerry Scotti ha costruito una carriera solida, caratterizzata da ascolti record e un rapporto speciale con il pubblico. La sua capacità comunicativa, unita a una naturale empatia, lo rendono un punto di riferimento della televisione italiana.