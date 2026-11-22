Al ristorante pensi di aiutare il cameriere passandogli il piatto o impilando gli sporchi a fine pasto? Sbagliato!

Nelle nuove pillole di Carlo e Petra scopriamo le vere regole del galateo a tavola e del rapporto con la sala. Dai ringraziamenti al momento giusto fino al gesto corretto quando il sommelier versa il vino, i codici del servizio hanno un perché preciso.

Un piccolo ripasso di bon ton tra una riflessione sulla crisi del fine dining e il vero valore dell’artigianato in cucina. E ricordate: se il servizio vi soddisfa, lasciate una mancia adeguata e sostenete chi lavora con dignità e stipendi giusti.