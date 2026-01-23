venerdì 23 gennaio 2026

Video – Il messaggio del Presidente Giorgia Meloni al Forum Internazionale del Turismo

Giacomo Ferruti
Meloni al Forum del Turismo: dati in crescita, riforme, destagionalizzazione e valorizzazione di borghi e aree interne per un turismo competitivo tutto l’anno

Il Presidente Meloni ha ringraziato il Ministro Daniela Santanché per aver promosso la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo. Ha definito l’evento un’occasione preziosa per valutare i risultati raggiunti e costruire nuove strategie insieme agli operatori del settore. Al momento dell’insediamento del Governo, il turismo era in lenta ripresa dopo la pandemia. L’esecutivo ha risposto con riforme, investimenti e una visione di sistema: i dati confermano una crescita costante, con l’Italia tra i Paesi più visitati al mondo.

La nostra nazione è oggi seconda in Europa per presenze turistiche, superando per la prima volta la Francia. L’Italia è anche prima per durata media dei soggiorni. Nel 2024 la spesa turistica internazionale è cresciuta di quasi il 5%. Il Governo punta su destagionalizzazione e distribuzione dei flussi. Grande attenzione è rivolta a borghi, aree interne e piccoli comuni, che custodiscono una ricchezza culturale e identitaria unica. L’obiettivo è rendere il turismo italiano competitivo, diffuso e sostenibile tutto l’anno.

