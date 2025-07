Terremoto in Kamchatka, il video impressionante dello tsunami

Un video, ripreso da un elicottero in sorvolo sulle isole Kuril, mostra l’arrivo dello tsunami causato dal terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la penisola di Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Le immagini documentano la violenza delle onde che si infrangono sulla costa e l’impatto sul paesaggio. L’allerta tsunami è stata diramata in tutto il Pacifico settentrionale, l’onda è attesa in Giappone e alle Hawaii.