Scontri a Ginevra tra manifestanti e polizia al corteo ‘No G7’

Tensione a Ginevra per le proteste in occasione del G7. Secondo la polizia almeno 20mila persone hanno partecipato al corteo con circa 600 appartenenti all’area dei black bloc. Gli organizzatori parlano invece di diverse decine di migliaia di partecipanti. Le tensioni si sono concentrate nei pressi della stazione ferroviaria di Cornavin e successivamente nella zona di Grand-Pré, dove alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti. In risposta la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e ha schierato un mezzo dotato di idrante (fonte Ansa Video).