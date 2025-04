Scherma, vince Israele. La Svizzera si gira dall’altra parte durante la premiazione

Sabato, durante i Campionati Europei Under 23 di scherma, la squadra svizzera ha messo in atto una protesta contro Israele. In occasione della cerimonia di premiazione della gara di spada — una delle discipline della scherma — vinta dalla squadra israeliana, gli schermidori svizzeri si sono rifiutati di rivolgersi verso la bandiera israeliana durante l’esecuzione dell’inno nazionale. Tradizionalmente, durante le premiazioni, gli atleti si voltano verso la bandiera della nazione vincitrice in segno di rispetto.

I protagonisti della protesta non hanno fornito spiegazioni ufficiali sul loro gesto. Tuttavia, la Federazione Svizzera di Scherma, che si è pubblicamente scusata con Israele, ha definito l’accaduto una «manifestazione politica». L’episodio sembra collegarsi alla guerra nella Striscia di Gaza, iniziata nell’ottobre 2023, contro cui gli atleti svizzeri avrebbero voluto esprimere dissenso.

Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni ci sono stati altri episodi di protesta contro Israele in contesti sportivi internazionali. Nel 2021, il judoka algerino Fethi Nourine si era ritirato dalle Olimpiadi di Tokyo per evitare di affrontare un avversario israeliano, mentre nel 2023 la squadra irachena di scherma si era ritirata dai Mondiali per motivazioni simili, legate al conflitto israelo-palestinese.