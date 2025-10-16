Nuovo filmato IDF mostra Yahya Sinwar dopo la sua eliminazione: accanto al leader di Hamas banconote da 200 shekel

Le IDF hanno pubblicato un nuovo filmato che mostra il leader di Hamas Yahya Sinwar dopo la sua eliminazione avvenuta un anno fa. Accanto al terrorista morto, si possono vedere numerose banconote da 200 shekel.

Sinwar fu eliminato dai soldati della Brigata Bislah, che operavano sotto la Divisione Gaza, dopo essere fuggito da un edificio nel quartiere di Tel Sultan a Rafah.

Dopo ispezioni e ulteriori operazioni nella zona, i soldati dell’IDF distrussero l’edificio in cui era stato eliminato Sinwar.

Le forze dell’ordine hanno distrutto gli edifici della zona, dove hanno trovato armi, cunicoli e altri terroristi.