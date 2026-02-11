Crans Montana, le foto del Constellation dopo il rogo di Capodanno

Crans Montana, le immagini del Constellation dopo il rogo di Capodanno: 41 morti, porta di sicurezza chiusa e indagini su controlli e responsabilità

Il primo gennaio, poche ore dopo la notte che ha trasformato una festa di Capodanno in una delle più gravi tragedie degli ultimi anni, la polizia cantonale del Vallese ha documentato ciò che restava del Constellation di Crans-Montana: un locale devastato, arredi anneriti e deformati dal calore, il soffitto distrutto, le pareti segnate dal fumo e i resti di una serata che si è conclusa con 41 morti e 115 giovani feriti, molti in condizioni gravissime.

Le immagini, confluite nel dossier dell’inchiesta, restituiscono con crudezza la dimensione dell’incendio che ha travolto il discobar sotterraneo nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Tra gli scatti figura anche un dettaglio destinato a pesare nel procedimento giudiziario: il chiavistello con cui era stata chiusa una porta di sicurezza. Davanti a quell’uscita, secondo quanto emerso, sono stati ritrovati i corpi di alcuni clienti che non sono riusciti a mettersi in salvo.

L’interrogatorio del proprietario

Nel frattempo a Sion è stato interrogato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation. Davanti agli avvocati delle parti civili, Moretti ha affermato che l’impianto di ventilazione del locale non sarebbe mai stato oggetto di controlli né da parte del Comune né del Cantone. Un’affermazione che apre un ulteriore fronte sulla catena delle verifiche e delle responsabilità amministrative.

Secondo quanto emerso dalle perizie tecniche, nel locale interrato erano presenti quattro estintori, ma nessuno sarebbe stato utilizzato durante l’incendio. «Nessuno li ha usati perché tutti pensavano solo a scappare», ha dichiarato Moretti, che quella notte non si trovava nel locale. Le verifiche hanno inoltre evidenziato l’assenza di cartelli catarifrangenti di segnalazione degli estintori. Il proprietario ha spiegato di averli fissati con nastro biadesivo, ma che si staccavano facilmente con il passaggio delle persone.

Sovraffollamento e somministrazione di alcolici

Tra i temi centrali dell’inchiesta vi sono anche il possibile sovraffollamento del locale e la somministrazione di alcolici a minori. Gli avvocati delle famiglie delle vittime chiedono chiarimenti sui controlli effettuati e sulle condizioni di sicurezza complessive della struttura. L’audizione del proprietario si inserisce in un percorso già avviato con l’ascolto dei responsabili della sicurezza comunale di Crans-Montana, con l’obiettivo di ricostruire eventuali carenze nei controlli preventivi.

L’incontro con i familiari

Durante una pausa dell’interrogatorio, si è svolto un incontro riservato tra Jacques e Jessica Moretti e Leila Micheloud, madre di due ragazze rimaste ferite nel rogo. L’incontro, avvenuto in un’aula del campus universitario di Sion, è stato descritto dagli avvocati come carico di intensità e umanità. Micheloud ha spiegato di essere presente per ascoltare e per vedere in volto chi era responsabile del locale in cui le sue figlie hanno rischiato la vita.

Le indagini in Italia: sequestrati i telefoni delle vittime

Parallelamente, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari dei giovani italiani deceduti o rimasti feriti nell’incendio. Il pm Stefano Opilio, che procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate, ha avviato la raccolta dei dispositivi in vista di un’analisi forense.

Secondo quanto si legge nel decreto, non risulterebbe che le autorità svizzere abbiano disposto il sequestro dei cellulari delle persone offese, e tali dispositivi potrebbero contenere immagini, video e messaggi utili a ricostruire la dinamica della tragedia, le condizioni del locale e gli istanti immediatamente precedenti e successivi allo scoppio dell’incendio. Le analisi digitali serviranno a cristallizzare elementi probatori e a chiarire eventuali responsabilità.

Una strage ancora da spiegare

A distanza di settimane, la devastazione del Constellation resta il simbolo materiale di una tragedia che ha segnato decine di famiglie tra Svizzera e Italia. Le fotografie scattate dalla polizia cantonale, il dettaglio della porta chiusa, gli interrogatori e le perizie tecniche compongono un mosaico ancora incompleto.

L’inchiesta dovrà stabilire se vi siano state omissioni nei controlli, carenze strutturali o responsabilità dirette nella gestione del locale. Intanto, per i familiari delle vittime, resta il peso di una notte che doveva essere di festa e che si è trasformata in una delle pagine più dolorose della cronaca recente.